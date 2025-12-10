ドジャース大谷翔平選手（31）の銀行口座から不正送金するなどした詐欺罪で米国で収監された、元通訳の水原一平受刑者（40）のスキャンダルを題材に、米国の独立系制作会社ライオンズゲート傘下のケーブルテレビ局「Starz」が制作する、ドラマシリーズの制作陣が決まった。米大手芸能サイト「DEADLINE」などが10日（現地時間9日）報じた。「ワイルド・スピード」シリーズで知られる、ジャスティン・リンが監督、共同脚本、製作総指揮を務める。また「エア」「タイガースラム」で知られるアレックス・コンベリーが脚本、製作総指揮、ショーランナーを務める。

水原受刑者は、大谷の通訳だった21年11月ごろから24年3月ごろにかけて違法スポーツ賭博で多額の借金を抱え、大谷の口座から無断で胴元に送金。盗んだ額は約1659万ドル（約24億1000万円）と伝えられている。賭け総額は3億ドル（約435億円）に上り、借金総額は約4100万ドル（約59億円）だったという。銀行詐欺などの罪で禁錮4年9月が確定し、6月16日（日本時間17日）に米東部ペンシルベニア州の連邦刑務所に収監された。

今回のドラマシリーズは「ジョン・ウィック」シリーズなどで知られるライオンズゲートが、24年5月に企画について発表していた。トニー賞受賞経験を持つスコット・デルマン氏と、元スポーツ・イラストレイテッド誌記者のアルバート・チェン氏がプロデューサーを務める。水原受刑者が放浪者から、大谷の通訳となり、世界を揺るがした賭博スキャンダルを引き起こすまでの経緯と、その裏話を描くという。タイトルは未定。