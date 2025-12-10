「ポケモンZA」にて「おおきいリザードン（オヤブン）」を配布中！「ふしぎなおくりもの」からあいことばを入力
【おおきいリザードン（オヤブン）プレゼント】 12月9日 配布
(C)2025 Pokémon.
ポケモンは12月9日、アクションRPG「Pokémon LEGENDS Z-A」において、「おおきいリザードン（オヤブン）」の無料配布を開始した。
「おおきいリザードン（オヤブン）」は、通常よりも体が大きく、強力な「オヤブン」のリザードン。ZAロワイヤルで一定のランクに達していればいうことをきく。レベルは36でおぼえているわざは「ソーラービーム」「かえんほうしゃ」「ドラゴンクロー」「エアスラッシュ」。
受け取り方法は、「ふしぎなおくりもの」からあいことばを入力する。あいことばは「B1G0006」。
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) December 9, 2025
┃な┃ん┃と┃い┃ま┃か┃ら┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
おおきいリザードン（オヤブン）プレゼント
✅『Pokémon LEGENDS Z-A』で
✅「ふしぎなおくりもの」から
✅あいことばを入力！
▷ あいことば：B1G0006 ◁#ポケモン pic.twitter.com/TpRyjbqaYF
(C)2025 Pokémon.
(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。