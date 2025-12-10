【おおきいリザードン（オヤブン）プレゼント】 12月9日 配布

　ポケモンは12月9日、アクションRPG「Pokémon LEGENDS Z-A」において、「おおきいリザードン（オヤブン）」の無料配布を開始した。

　「おおきいリザードン（オヤブン）」は、通常よりも体が大きく、強力な「オヤブン」のリザードン。ZAロワイヤルで一定のランクに達していればいうことをきく。レベルは36でおぼえているわざは「ソーラービーム」「かえんほうしゃ」「ドラゴンクロー」「エアスラッシュ」。

　受け取り方法は、「ふしぎなおくりもの」からあいことばを入力する。あいことばは「B1G0006」。

