【しまむらのグレー】が着回し力100点！ 大人の高見え♡「セットワンピ」
いよいよ本格的に冬が到来。新たに洋服を買い足すなら、知的で大人っぽい雰囲気をまとったグレーのアイテムを選んでみて。今季のトレンドカラーとしても注目を集めており、いつものコーデをブラッシュアップできそう。コスパ重視の大人女性には、【しまむら】のセットワンピがおすすめ。1セットあれば幅広いスタイリングが楽しめて、お値段以上に活躍するかも。
時短コーデが叶いそうなワンピース × カシュクール
【しまむら】「2セット ATN7Gカシュクール」\2,970（税込）
しまむら好きのママインフルエンサー@miu___wearさんが、「店舗で一目惚れした」と絶賛しているニットワンピース。ノースリーブワンピとカシュクールがセットになっており、着るだけでトレンドのレイヤードスタイルが完成する優れものです。それぞれ単体でも使えるので、1セットあればコーデのバリエーションが広がりそう。スラリとしたワンピースのシルエットやニュアンス感のあるグレーが美しく、プチプラとは思えない高級感が漂います。
グレーのワントーンで仕上げた洗練コーデ
カジュアルなニットワンピをきれいめに着こなしたいときは、@miu___wearさんのようにシンプルなカーディガンを投入してみて。グレーの濃淡をきかせることで奥行きが生まれて、グンとシャレ感がアップしそう。ハイネックのワンピースなので、シンプルなクルーネックの羽織りを合わせるのがおすすめ。アクセントとして同じくトレンドカラーである赤のバッグをプラスすれば、女性らしさも上品さも備わった最旬ルックに。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M