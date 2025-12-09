バービーボーイズKONTA、不慮の事故による「四肢の完全麻痺」告白にファン動揺も「せめて唄うことにした」再始動宣言

男女のツインボーカル＆洗練されたサウンドで、1980年代の日本のロックシーンを大いに賑わせたロックバンド「バービーボーイズ」が、12月8日に公式Xを更新。バービーボーイズの再始動とともに、衝撃の報告をおこない、ファンの間に衝撃が走っている。

「バンドの公式アカウントは《2025年12月蜂日 午前8時8分をお知らせします》との書き出しとともに、書面を掲載。《BARBEE BOYS は、「BARBEE BOYS 4PEACE」として、新たなステージへ。》のタイトルで始まる発表文には、《小沼俊明（Dr）は先の公演をもって勇退。KONTA（Vo.＆SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとして再起を果たす》と書かれており、ボーカル＆サックスのKONTAさんが生死に関わる事故に遭ったことを明らかにしました。

その上で、バンドは勇退したドラムの小沼さんを除く4人編成で、バンドの楽曲を再構築して届けることを発表。詳細については『続報を期待してお待ちいただきたい』として、文章を締めました」（芸能記者）

同ポストは9日夕方の時点で、280万回のインプレッションを記録。突然のショッキングな報告に、コメント欄には驚きの声と、KONTAの現状を心配する声があふれたが、話はこれだけでは終わらなかった。

「この日、KONTAさんも、自身のホームページで『KONTAからご報告』として書面を掲載。『ファンのみなさま・関係各位』で始まる書面のなかで、KONTAさんからは《過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ、四肢は完全麻痺。》という現状が明かされました。

その上で、KONTAさんは《肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。》と、シンガーとしての活動継続を宣言。《「BARBEE BOYS 4PEACE」では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか練成の日々である》と気丈に綴りました」（同前）

まさかの「四肢麻痺」という現状を明かしたKONTAに、X上では、

《ショックで言葉がありません。しかし変わらぬあの声が聞ける事は素晴らしい。いつの日か舞台で…待ってます。》

《KONTAの不屈の魂に震えた… 「生き延びてしまった！四肢完全麻痺」からの「せめて唄うことにした」って、ふてぶてしいまでの前向きさがBARBEE BOYSの真髄。4PEACE体制で再構築、絶対伝説になる。 応援しかねぇ！》

など、多くの応援の声があがっている。

2017年、本誌のインタビューで「バービーボーイズをやっててよかったこと」について聞かれ、「自慢げに人に語れることが、ひとつくらいはあるっていうこと」とクールに語っていたKONTA。あの独特のハスキーボイスがまた聴ける日を、ファンは心から願っているはずだ。