障害のある兄弟姉妹を持つ人々、いわゆる「きょうだい児」。幼少期からケアの担い手となり、大人になっても進学や結婚といった人生の節目で、家族のために自身の希望を諦めてしまうケースは少なくありません。「家族を見捨てられない」という責任感と、「自分の人生を生きたい」という想いの間で、葛藤を抱え続けています。長年自分を縛り付けていた環境と決別し、新たな一歩を踏み出した女性の決断をみていきます。

39歳長女を縛り付けた「家族の絆」

「家を出ると告げたとき、母は泣き叫び、父は『育ててやった恩を忘れたのか』と激昂しました。それでも、ここで私が折れたら、私の人生は終わりと思いました」

都内在住の鈴木美咲さん（39歳・仮名）。彼女は知的障害を持つ3歳下の弟がいる、いわゆる「きょうだい児」です。美咲さんの実家は、長年自営業を営んでいましたが、不況の煽りを受けて廃業。現在、74歳の父と71歳の母は、月額あわせて約14万円の国民年金だけで生活しています。弟は作業所に通っていますが、収入は微々たるもの。美咲さんが実家に入れ続けてきた月8万円の生活費と、彼女の家事・介護の手助けがなければ、一家の生活は立ち行かない状態でした。

「両親が働いていたときは、弟の面倒をみる機会が多かった。でも両親が店を閉めてからは、経済的に私が家計を支えるようになったんです。『家を出ること』は、私には不可能だと諦めていました」

転機が訪れたのは1年前です。職場の同僚の紹介で知り合った男性と交際が始まり、早い段階で結婚の2文字がちらつき始めたといいます。しかし問題は弟のこと。隠していたわけではなく、ただ言う機会がなかっただけですが、心苦しさを感じていたそうです。そしてお互いの親への挨拶という段階になり、初めて弟のことを伝えたといいます。

「彼はビックリしていましたね。そして『ちょっと考えさせてほしい』とひと言。当然ですよね、結婚は少なからず家同士のものですから」

結局、彼の親からの反対に遭い、結婚話は破談に。最終的に「ごめん、自信がない」と別れを告げられたのです。

「こういう展開は慣れっこだったんですが、一方で、このとき目が覚めたんです。ああ、私は家族を言い訳にしているだけだと。幸せになれない自分を弟のせいにしているなと。だから誰からも選ばれないんだって」

そして美咲さんは実家を出て、一人暮らしをすることを決断します。それを両親に伝えると、冒頭のような修羅場が待っていました。

「これが最後のチャンスでした。これ以上、弟を言い訳にして生きていきたくないのです」

家には、これまでと同じ額のお金を入れているとのこと。そのため家計は火の車だと美咲さんは語ります。それでも、いまだかつてないほどの清々しさを感じているそうです。

8割が「進路・結婚」で自己犠牲…調査で見えた「きょうだい児」が抱える過酷な現実

障害のある兄弟姉妹を持つ「きょうだい児」の多くが、幼少期から「ヤングケアラー」としての役割を期待され、大人になってからも進学や結婚、就職といった人生の重大な局面で、自身の希望を犠牲にしている実態があります。

医療法人社団ミネルバが実施した調査によると、きょうだい児として育った人の8割以上が「進学や就職の選択に家庭環境が影響した」と回答しています。具体的には「家を離れられなかった」「経済的な事情で夢を諦めた」といった声が多く上がっています。

また、美咲さんのように結婚・恋愛でつまずくケースも深刻です。同調査では、30代〜40代のきょうだい児が抱える悩みとして、「相手家族の反応」や「相手への伝えづらさ」が上位を占めました。パートナー自身は理解があっても、その親族からの反対に遭い、破談となるケースは後を絶ちません。

調査では、きょうだい児が成長過程で「責任感」や「忍耐力」といった強みを獲得している側面も明らかになりましたが、それは裏を返せば、過酷な環境に耐えざるを得なかった結果とも言えます。

美咲さんの決断は「実家を出る＝家族を捨てる」と見えるかもしれません。しかし、社会的な支援が不十分ななかで、家族だけでケアを完結させようとすれば、誰かが犠牲にならざるを得ないのが現実です。きょうだい児の自己犠牲を正当化するのではなく、経済的支援やケア体制の拡充が急がれます。

［参考資料］

医療法人社団ミネルバ（ミネルバクリニック）『【きょうだい児618名調査】8割以上が“家庭を優先した選択”と回答―経済的負担など支援不足が進学・結婚にも影響』