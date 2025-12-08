この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

精神科医や臨床心理士らが解説するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「子供の頃から死にたい気持ちが取れない人（気分変調症）」と題した動画を公開。長年にわたり続く気分の落ち込みや「消えていなくなりたい」という思いの正体が、性格ではなく「気分変調症」という病気である可能性を解説した。



動画ではまず、日本の若者の自殺者数が横ばいであり、40歳未満の死因の第1位が自殺であるという深刻な現状が示される。若者の自殺は、周囲からは「あの人がなぜ」と思われるような原因不明のケースが多く、一見すると普通に学校や職場へ通えている人の中にも、理由なく「死にたい」という気持ちを抱えている人が少なくないという。



こうした人々は、食事や睡眠は取れているため典型的なうつ病とは診断されにくいが、子供の頃から喜びを感じられず、常に「消えていなくなりたい」と考え続けている。これはうつ病の一種で、「気分変調症」（現在は「持続性抑うつ症」とも呼ばれる）という病気であると解説。その根底には、幼少期から自分の存在価値を感じられずに形成された「無価値感」があると指摘する。



さらに、気分変調症の人の特徴として、①子供の頃から「消えていなくなりたい」と思っている、②喜びがない、③ちょっとしたことで傷つきやすい、④辛いことから逃れられなかった過去がある、⑤周りからは不機嫌そうに見える、⑥子供の頃から飲酒や喫煙に走ることがある、といった6点が挙げられた。特に、幼少期の虐待やネグレクト、いじめ、貧困といった逃れられない辛い体験が、自分の存在をネガティブに捉える原因となり、心に「無価値感」が染みついてしまうと説明した。



気分変調症は、かつて「抑うつ人格」と呼ばれたように性格の問題と誤解されがちだが、治療によって改善する可能性がある病気である。動画では、うつ病と同様の薬物療法が有効な場合があるため、放置せずに精神科に相談することを推奨。また、子供時代にできなかったことや憧れていたことに挑戦するなど、「楽しい経験を積み重ねることが回復につながります」と述べ、自分を大切にすることの重要性を説いて締めくくった。