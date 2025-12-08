¡ÚÂ®Êó¡ÛÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¡ÅìµþÃÏºÛ
´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬8Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿åÈï¹ð¤Ïº£Ç¯9·î¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿åÈï¹ð¤ÏÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï2012Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
