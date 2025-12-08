¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¤¬WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡Õ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎºÊ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¡ÖÅìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´é½Ð¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¡È±üÍÍ²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É·×²è
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ó¤À»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËºÆ¤ÓÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤È·è¤á¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÈà¤Î·èÃÇ¤ò´î¤Ö¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¡ØµÙÍÜ¤òÍ¥Àè¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡Ù¤ÈÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÈèÏ«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤éWBC½Ð¾ì¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Á°¤Ç±¦Â¼ó¤Î¤±¤¬¤Î°²½¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡ØÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤ë¤Û¤ÉÍîÃÀ¡£Èá´ê¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£WBC¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤ò²¡¤·¤Æ¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëº×Åµ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢ºÊ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28ºÍ¡Ë¤ÏWBC¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¿´¤Å¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë"¸åÇÚºÊ"¤Ø¤Î¥Þ¥ëÈë·×²è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24ºÍ¡Ë¤ÎºÊ¤Ë¡¢¡ØÅìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´é½Ð¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¶Ã¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ÎºÊ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ò¤¹¤ë"±üÍÍ²ñ"¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤âºÊ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌòÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö11·î¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢»Ò¶¡¤äÆ°Êª¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤Û¤«¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤êºÊ¤¬ºâÃÄ±¿±Ä¤Ë²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©»öºî¤ê¤ä¼Ö¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É"Î¢"¤ÇÉ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤óÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ºÊ¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¤â¤¦Î©ÇÉ¤ÊÀïÎÏ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÊ¤Ë¤â¤½¤ìÁê±þ¤Î³èÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ç"ÀèÇÚ"¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±üÍÍ²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹·×²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ¶¯·³ÃÄ¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¡£
