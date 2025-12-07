¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡×Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¡¡´ñÀ×¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÎáÏÂ¤ÇàÉü³èá
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡part3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÉðÆ»´Û¤Ë¡¢¡ÈÊ¿À®¡É¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£10Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡¢11Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤ò¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¡£
Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤é¡¢Åö»þ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºÌ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸Æ±þ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼Â¸½¤·¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£