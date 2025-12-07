ある場所から出てこないパパさんのことが心配でたまらない猫さん。パパさんの姿が見えた瞬間、可愛すぎる行動に出て…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万回再生を突破し、「こりゃたまらん」「何度も繰り返し見れてしまうくらいカワイイ」「健気過ぎて泣けてくる」「愛だね」といったコメントが寄せられています。

【動画：『全然戻ってこないパパ』を心配する様子の黒猫→戻ってくると…見つけた瞬間の『尊い行動』】

心配する猫さん

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』に投稿されたのは、パパさんを心配する黒猫の「ほたね」ちゃんの姿です。

この日、リビングにいたほたねちゃんは、ある場所から出てこないパパさんを心配していたそう。同じくリビングのソファで寛いでいたママさんのすぐそばに座ると、パパさんのことを問いかけるように話しかけてきたといいます。

感情豊かなほたねちゃん

顔をしっかりと見つめて話しかけてくるほたねちゃんに、ママさんが「もう出てくるよ」と優しくお返事をしたりと、言葉を交わしていくふたり。上手におしゃべりをする姿はもちろん、言葉を理解して会話を成立させている様子から、ほたねちゃんのコミュニケーション能力の高さがうかがえます。

そして、ママさんのもとに歩いてきて伸びをしたほたねちゃんが心配をにじませる声を出した時、ついにパパさんの姿が見えたそう。ほたねちゃんは確かめるように大きな声で呼びかけると、次の瞬間…。「心配したぁぁっ！」と言わんばかりに甲高い声をあげて、勢い良く駆け寄っていったそうです。

パパさんがいたのは…

一方、可愛すぎる突撃を受けたパパさんからは、「まだ、はだか～」と嬉しさと困惑が混ざったようなお声が。そう、パパさんはお風呂に入っていたのです。ほたねちゃんはお風呂がどういう場所かを知っているからこそ、物凄く心配していたのかもしれませんね。

ほたねちゃんの突撃やパパさんとの微笑ましいやり取りに、ママさんも思わず笑ってしまったそう。思わずキュンとしてしまうほど、愛おしい姿を見せてくれたほたねちゃんなのでした。

投稿には「健気ほたちゃん可愛すぎる」「お風呂でこれ程心配されたら、冥利に尽きますね。ほたねちゃんの甘々ボイスとろけそう～♡」「ほーさんの心配っぷりは癒されるなぁ…」「甲高いニャオーから、まだ、はだかあぁー(笑)」「うわぁこんなに鳴いて駆け寄られたら泣いちゃう」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』では、ほたねちゃんと同居猫さもじくんの日常の様子が投稿されています。おしゃべり上手でコミュ力抜群なふたりの可愛い姿や面白い姿をたくさん観ることができますよ。

