¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª³Úµ×²°¡ÖYUBUNE SAUNA PARK¡×
³Úµ×²°¤¬¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÀîºê¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¡ÖnoNIWA(¥Î¥Ë¥ï)¡×Æâ¤Ë¡ÖYUBUNE SAUNA PARK(¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯)¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£
2025Ç¯11·î30Æü(Æü)¤è¤ê¡¢Á¬Åò¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Á¬Åò¡É¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YUBUNE SAUNA PARK(¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯)
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü(Æü)
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÀîºê2ÃúÌÜ281-7 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸noNIWA¥¨¥ê¥¢Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á24:00(ºÇ½ª¼õÉÕ 23:30)
¡ÖÅòÉñ²»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¶õ´Ö¡£
¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Á³Ê¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÆâ¤ÏÃË½÷ÊÌ¤ÎÍá¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÃå¤äÀìÍÑ¥µ¥¦¥ÊÃå¤ÇÃË½÷°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²°³°¥¨¥ê¥¢¡ÖWELNESS GARDEN¡×¤ò´°È÷¡£
¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹ÍáÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¸òÎ®¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
½¼¼Â¤ÎÍá¼¼¤ÈÇúÉ÷¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å
ÃË½÷ÊÌ¤ÎÍá¼¼¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿À¸Ìô¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖºÌ¤êÅò¡×¤òÍÑ°Õ¡£
µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤¬ÊÑ¤ï¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¡£
¿¼¤µ90cm¤ÎÎä¿åÉ÷Ï¤¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢²¹Îä¸òÂåÍá¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³Úµ×²°¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇúÉ÷¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¡×¤ò¼Â»Ü¡£
ÇúÉ÷¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤Ç®ÇÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷¶¦ÍÑ²°³°¥¨¥ê¥¢¡ÖWELNESS GARDEN¡×
ÃË½÷¶¦ÍÑ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²°³°¥¨¥ê¥¢¡ÖWELNESS GARDEN¡×¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿»¤«¤ì¤ë¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®Åò¡×¡£
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿åÉ÷Ï¤¡£
Å¹ÊÞ¥í¥´¤òÄìÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿¼¤µ120cm¤Î¥×¡¼¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ROCK SAUNA¡¿ENTAME SAUNA
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖROCK SAUNA¡×¡£
ÍÉ¤é¤á¤¯±ê¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ú¥ì¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¤ä¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖENTAME SAUNA¡×¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Ç®µ¤¤È¹âÍÈ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤È³°µ¤ÍáÀßÈ÷
ÆþÍá¸å¤ä¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥ï¡¼¤äÎä¿å¥¬¥Ã¥·¥ó¥°¥·¥ã¥ï¡¼¤ò´°È÷¡£
³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¾®²°¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥½¥Õ¥¡¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤â²ÄÇ½¡£
¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤È¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¥×¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤²¹Íá»ÜÀß¡£
Æü¾ï¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò³Úµ×²°¡ÖYUBUNE SAUNA PARK¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª³Úµ×²°¡ÖYUBUNE SAUNA PARK¡× appeared first on Dtimes.