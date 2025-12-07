この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「運要素が強くおすすめできるか怪しい」Uber神奈川エリアで話題の“高単価案件”、配達員が冷静な分析で遠征のリスクを指摘

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「神奈川県に配達員が他県から集結？謎の高単価“ユリアタイム”狙いは本当に稼げるのか」と題した動画を公開。神奈川県で突発的に発生しているUber Eatsの高単価案件、通称“ユリアタイム”を狙って他県から遠征することの収益性について、自身の見解を述べた。



動画の冒頭でレクター氏は、現在神奈川県で1000円を超えるような高単価案件が頻発しており、これを“ユリアタイム”と呼んでSNSで報告が相次いでいる現状を説明。その情報を聞きつけた他県の配達員が神奈川県に集結しているという噂に触れ、「本当に稼げるのか」という疑問を呈した。



レクター氏は結論として、ユリアタイム狙いの遠征は「運要素が強くおすすめできるか怪しい」と断言。その理由として3つの点を挙げた。第一に、高単価案件は「毎回飛んでくるわけではない」こと。特定のピークタイムに集中する傾向があり、常時高単価が保証されているわけではないと指摘する。



第二に、情報が拡散したことで配達員が飽和状態にあり、「鳴りが悪い」こと。ライバルの増加により、高単価案件を待つ間に15分から20分ほどの無音時間が発生することも珍しくなく、時間あたりの効率が著しく低下すると分析した。



最後に、遠征にかかる「移動時間が回収できない」点を挙げた。東京から1～2時間かけて神奈川に来ても、その移動時間は無給であり、往復の時間を考慮すると全体的な時給は大きく下がると説明。むしろ、出前館やWoltが店頭価格での提供を始めている東京など、自身の慣れたエリアで稼働する方が安定的で効率的である可能性を示唆した。



レクター氏は、一見魅力的に見える“ユリアタイム”も、実際には多くの不確定要素をはらんでいると解説。遠征を検討している配達員に対し、冷静な判断を促す形で動画を締めくくった。