その鞄、もう古いかも！【ZARA】40・50代が新調したい♡「黒バッグ」

合わせやすくてヘビロテしていた黒バッグ。気づけばそろそろ買い替え時かも……。40・50代でも取り入れやすい上品なデザイン、使いやすいサイズ感の黒バッグを探すなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今の自分にしっくりくる一品を迎えて、冬の着こなしをさりげなくアップデートしてみては？

横長 × 結び目デザインで今どきなムードをプラス

【ZARA】「ノット ナイロン バケットバッグ」\6,590（税込）

柔らかそうなナイロン製のバッグは高さ18 × 幅38.5 × マチ13cmで、デイリーに使いやすいサイズ感。ひと結びのショルダーストラップがさりげないアクセントになり、黒バッグにほどよいこなれ感を添えてくれます。内側にはジッパーポケットがあり、鍵やリップなどの小物も整理しやすい。横長の今っぽフォルムで、さりげなくトレンドムードを演出してくれそうです。

控えめステッチがほどよいポイントに

【ZARA】「ミニトートバッグ」\5,990（税込）

ころんとしたフォルムが愛らしいミニトートは、黒でも重く見えにくいデザイン性が魅力。コントラストステッチが控えめなアクセントになり、シンプル派の装いにもほどよく奥行きを添えてくれます。ストラップを付ければ肩掛けもでき、荷物が多い日にも心強い。ジッパーウォレット付きなのも嬉しいポイントです。

洗練デザインできちんと感を叶えてくれそう

【ZARA】「ミニハンドバッグ」\5,990（税込）

端正なシルエットが、ミドル世代の装いにすっと馴染みそう。メタルクリップの留め具やサイドのボタンがさりげなくきらめき、上品な印象です。取り外しできるショルダーストラップ付きで、手持ちもクロスボディも楽しめる2WAY仕様。高さ14 × 幅22.5 × マチ9cm のコンパクトサイズで、身軽に出かけたい日にちょうどいいバッグです。

スマートな太めワンハンドルにゴールドメタルがキラリ

【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込）

シンプルデザイン × 太めのワンショルダーで、きれいめ派もカジュアル派も取り入れやすいバッグ。ゴールドカラーのメタルバックルがモダンなアクセントをプラス。取り外し可能なジッパー付きインナーバッグが付属されており、防犯の面でも安心かも。インナーバッグを外せば500mlのペットボトルが縦に収まるので、使い勝手がよさそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K