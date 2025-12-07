ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）を巡り、新たな爛疋蝓璽爛泪奪銑瓩浮上した。

英国の興行大手マッチルームを率いるエディー・ハーン氏が「ＤＡＺＮ Ｂｏｘｉｎｇ」の動画内で「２０２６年クリスマスに実現させたい３試合」を発表。自らプロモートする世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー爛丱爿瓮蹈疋螢殴后癖胴顱砲量樵阿魑鵑押屮丱爐スーパーフライ級で４団体統一王者となって、バンタム級に階級を上げたら」の条件付きで「バムｖｓ井上尚弥」をプッシュした。

その他の２試合には、元世界ヘビー級王者同士のアンソニー・ジョシュア（英国）vs タイソン・フューリー（同）、ともに世界ライトヘビー級王者のディミトリー・ビボル（ロシア）vs デビッド・べナビデス（米国）を挙げている。

一方で、米専門サイト「ＢＩＧ ＦＩＧＨＴ ＷＥＥＫＥＮＤ」はハーン氏の発言を受けて「バムｖｓ井上」が実現する可能性を検証。「バムはスーパーフライ級での統一王座獲得に集中しており、バンタム級を経てスーパーバンタム級で爛皀鵐好拭辞瓩搬仞錣垢詁散擇聾住点では遠い。日本のスター選手との対戦はバムにとって素晴らしい試練となるだろうが、彼のレガシーを築くために必要ではない。バンタム級への転向とさらなるタイトル獲得は、同階級にスター選手が不足しているとはいえ、偉大な功績となるだろう」と指摘した。

来年かどうかは別にして、バム自身も将来的には井上との対戦を希望。猝澗亰茘瓩実現する日はやってくるのか。