¡ãÂç¿Í¤ÎÍ§¾ð¡ä³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Áºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
ËèÆü¶µ¼¼¤ÇÊÙ¶¯¤·¡¢Éô³è¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡Ä¡Ä¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Ê¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢°ìÀ¸¤ÎÍ§¤À¤Á¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¤äÉô³è¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤ËÍ§¤À¤Á¤¬ºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡ÖÃç¤è¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï»ä¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Èµ¤¼Á¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù
¼«Ê¬¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©
¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤Ê¤é¡ÖºòÆü¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡¡º£ÅÙ°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡Ö¤Ø¡¼¡ª¡¡¤É¤³¡©¡¡¤¤¤¤¤è¡¢º£ÅÙ¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤À¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢³°¿©¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡Ãç¤¤¤¤¤ó¤À¤ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¸åÌ£¤Î°¤¤²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¦¿Í¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í§¤À¤Á´Ø·¸¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÈÂ²¹½À®¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤Î¶¶ø¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¼»ÅÊ¤äÁ¢Ë¾¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÍ¶¤¤¤¬¼«Ëý¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é´¶¤¸¤¿¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢½Å¤Ê¤ì¤Ð·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡Ù
¡ØÁê¼ê¤Ïµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¸Î¤«¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù
¡ØÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡ª¡×¡¢»×¤Ã¤¿´¶¤¸¤È°ã¤Ã¤¿¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡ª¡¡¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤é¤ì¤¿¡ª ¡¡¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡Ù
°ìÊý¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤·¤í¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ë¤·¤í¡¢¿·¤·¤¯ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁ´°÷¤¬¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÀè¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤ä¤ªÀ¤¼¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤òÁê¼ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í§¤À¤Á¤Ïºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
¡ØÍ§¤À¤Á¤Ï¥à¥ê¤·¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤Ï³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤ÎÍ§¤À¤Á¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡Ù
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÃç¤è¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÍýÁÛ¤äÅÔ¹ç¤Çµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£³ØÀ¸»þÂå¤â¤À¤±¤ì¤É¡¢Í§¤À¤Á¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç´ðËÜ¤Ï¾åÊÕ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤³¤Ê¤¹¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼«Á³¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤è¡Ù
¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éºî¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù
¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ïºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Í§¤À¤Á¤¬¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÃç¤è¤¯¤Ê¤í¤¦¡×¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Í§¤À¤Á¤È¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¼«Á³¤È¤Ê¤ë´Ø·¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ§¤À¤Á¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÌÜÅª¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤òÃµ¤¹Êý¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Á³¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Í§¤À¤Á¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤¤Í§¤À¤Á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤¸Â¤ê¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ä¾ì¤ò¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ÞÍ§¡¢¤¢¤È¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¤À¤Á¡¢»ÐËå¤¬¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¡Ù
¡Ø±¿¤ÈÅØÎÏ¤«¤Ê¡£¥Þ¥ÞÍ§Áê¼ê¤ËÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤¬¹ç¤¦¤«¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£¼ã¤¤º¢¤ÎÍ§¤À¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¤âµ¤¸¯¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤éÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ù
¡Ø·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤Ç¤¤ëŽ¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤Ž£¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤«¤éµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Ãç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤è¡Ù
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Í§¤À¤Á¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í§¤À¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´Ø·¸¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤è¡×¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¶¶ø¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤òÇÛÎ¸¤·¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤ÆÉ½ÌÌÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤ÐÂç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Û¤·¤¤¤«¤éºî¤í¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Í§¤À¤Á¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³Ø¹»´ØÏ¢¤ä¶á½ê¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢µ¤¤¬¹ç¤¦¿Í¤ä°ì½ï¤ËÇ»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÍ§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¢¤¤¤Ü¤ó¡¡