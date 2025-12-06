SixTONES¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò½Ð¾ì¡¡ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼50¸ø±é¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë!
¡¡SixTONES¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡£ÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²»³Úº×¡ÖCOUNTDOWN¡¡JAPAN¡×¤Ë¸á¸å4»þ50Ê¬¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¹ÈÇò¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬Ä´À°¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢°ÛÎã¤Î¥¿¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ´ñÀ×¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë¡ÈµÕÅ¾¡É¤Ç±þ¤¨¤¿³Ê¹¥¡£¡ÖË¿½ê¡×¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤ÏÂçË»¤·¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¤ËÁ´¹ñ¤òÊ¨¤«¤»¤ëÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡Àè·î14Æü¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸STARTO¡¡ENTERTAINMENTÀª¤ÎKing¡õPrince¤¬¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿STARTOÀª¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎSixTONES¤¬Æñ¤·¤¤Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÄÉ²Ã½Ð¾ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Î´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡SixTONES¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢2020Ç¯¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÈÇò¤Ë¤ÏÆ±Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Ï5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStargaze¡×¤ÏÃËÀ¤Ç»Ë¾å4ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë15ºîÏ¢Â³½é½µÇä¤ê¾å¤²30ËüËçÄ¶¤¨¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È1°ÌµÏ¿¡£ÌÌÌÜÌöÇ¡¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°Î¨¤ÎÄì¾å¤²¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¶Ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Î1·î7Æü¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤«¤±¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç50¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£