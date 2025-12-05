夫・中田敦彦とシンガポールへ移住した福田萌が、現在は3人の子どもたちと住み込みのヘルパー計6人で生活していると明かした。

【映像】中田敦彦と福田萌の自宅&子どもたち

12月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#14が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは丸高愛実。

今回密着したのは、約4年前に夫・中田敦彦とシンガポールに移住した福田萌（40）。福田はシンガポールで長女（12）、長男（8）、次男（1歳11カ月）の3児を育てている。

一家を助けるのは住み込みのヘルパー・ローズさん。共働きの多いシンガポールでは住み込みのヘルパーを雇う文化が浸透しており、福田は「シンガポールでは一般的」と説明した。

3カ月前から家族5人とヘルパー1人の6人生活を送っている福田。朝ごはんやお弁当の準備をしてくれたりスーパーの買い物にも付き合ってくれたりするヘルパーの存在は大きく、「めちゃくちゃ助かってる」「めちゃくちゃ私を肯定してくれる存在」と感謝した。

家事や育児の負担が減る分、福田は「（シンガポールは）自分の得意なことを発揮しやすい環境。そこでごちゃごちゃいう人はいない」と移住のメリットを感じているそう。家事を分担して空いた時間はチェロを習ったり中国語や不動産資格取得の勉強時間に充てたりしているといい、「なんだってできる」とシンガポール生活に充実感をにじませた。