NBAが全米中継試合でガーランドを欠場させたキャバリアーズへ約3850万円の罰金処分

12月5日（現地時間4日、日付は以下同）。NBAは、クリーブランド・キャバリアーズへ25万ドル（約3850万円）の罰金処分を科した。

これは、全米中継だった11月25日のトロント・ラプターズ戦で、キャバリアーズがオールスターガードのダリアス・ガーランドを休養として欠場させたことで、リーグが掲げる“選手参加方針”に違反したため。

キャバリアーズは、そのラプターズ戦を99－110で落とした。ドノバン・ミッチェルの17得点8アシストを筆頭に、計4選手が2ケタ得点を奪うも、ガーランドに加えてジャレット・アレン（指の捻挫）、ディアンドレ・ハンター（休養）も欠いていた。

なお、キャバリアーズが同様のケースで罰金処分を科されるのは今シーズン2度目。11月13日のマイアミ・ヒート戦で、主力のミッチェルとエバン・モーブリーを休養のため欠場させたとして、同19日に10万ドル（約1540万円）の罰金処分を受けていた。

5日を終えた時点で、キャバリアーズはイースタン・カンファレンス8位の13勝10敗。6日にサンアントニオ・スパーズ、翌7日にゴールデンステイト・ウォリアーズとのホーム2連戦が組まれている。