″マイナカード“知られざる2つの期限”の罠とは？2026年に更新ラッシュ必至か、制度の盲点を徹底解説

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が公開した動画では、マイナンバーカードをめぐる制度変更の流れと、市民が把握しておくべきポイントについて解説している。



動画では、政府が進めるマイナンバーカードと健康保険証の一体化や、運転免許証との連携構想など、現在報道されている複数の制度変更について触れており、その中でも、健康保険証が将来的に廃止され、「マイナ保険証」へ移行される見通しがある点を中心に取り上げている。



また、カードの「有効期限」に関する注意点にも言及。マイナンバーカード本体と、e-Taxなどで使用される電子証明書とでは有効期限が異なるため、更新手続きの混乱を避けるためにも、利用者自身で期限を確認しておくことの重要性が語られている。



さらに、将来的に新しいデザインのマイナンバーカードが導入される可能性にも触れ、券面情報の見直し（性別表記の削除や西暦表記の統一など）が検討されていると紹介。制度変更は段階的に進められる可能性があるため、最新情報をこまめに確認することが大切だと呼びかけた。



運転免許証との一体化や、マイナ保険証の利用については「任意」であるとされており、利用を希望しない人には「資格確認書」が発行されるなど、個人の選択が尊重される仕組みが整備されつつあるという。



本動画は、制度変更に対する漠然とした不安や疑問を持つ視聴者に対し、今後の動向に冷静に向き合うための参考となる内容となっている。