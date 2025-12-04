この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」で「【これ１本で全てわかる】ディズニーランド完全攻略！成功するために必要な情報を全て解説：最新版」と題した動画を公開。久しぶりにパークを訪れる人や初心者が、現在の複雑化したディズニーランドを最大限に楽しむための攻略情報を網羅的に解説した。



二コート氏は、現在のディズニーランドは様々なサービスが変更され、「攻略難易度が異常に高くなっている」と指摘。情報なしで訪れると、待ち時間ばかりで楽しめずに後悔する可能性もあるという。動画では、1日を成功させるために不可欠な知識をポイントごとに分かりやすく説明した。



特に重要な攻略情報として、二コート氏は「レストランの混雑時間を避けること」を挙げる。多くの来園者が昼食をとる11時から13時、夕食をとる17時から19時はレストランが最も混雑し、1時間以上待つことも珍しくない。この時間を避けて食事をするだけで、パークでの時間を非常に有効に使えると説明した。また、スマートフォンのアプリで事前に注文・決済ができる「モバイルオーダー」を活用すれば、さらに待ち時間を短縮できるが、席は確保されないため、やはりピーク時をずらして利用することが重要だと述べた。



また、アトラクションの回り方にも言及。公式の開園時間は午前9時だが、実際にはそれより早く開くことがほとんどであり、乗りたいアトラクションに合わせて到着時間を計画する必要があるという。例えば、「美女と野獣“魔法のものがたり”」を目指すなら午前6時、「ベイマックスのハッピーライド」なら午前6時半の到着を推奨した。



さらに、無料の「プライオリティパス」（旧ファストパス）や有料の「ディズニー・プレミアアクセス（DPA）」といった各種パスの特性と効果的な使い方についても解説。これらのサービスを理解し、自分の目的に合わせて使い分けることが、満足度を高める鍵となるとした。



最後に二コート氏は、「予定が守れない時は潔く諦める」ことの重要性も説いた。トラブルはつきものであり、計画に固執して義務感で行動するのではなく、その場の状況に応じて楽しむことが最高の思い出につながるという。紹介された攻略法を参考にしつつも、まずはパークの雰囲気を楽しむ気持ちを大切に、自分だけの特別な1日を計画してみてはいかがだろうか。