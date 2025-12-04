朝カレーはなぜ格別においしいのか【図解 料理の話／鳥羽周作】

朝カレーはなぜ格別においしいのか

時間帯のゴールを設計する

同じカレーでも、夜より朝に食べると「うまい」と感じることがあります。僕は「朝は味覚が敏感で、スパイスや油の刺激がストレートに響く」と考えています。だからこそ朝カレーには特別なおいしさがある。時間帯を変えるだけで、同じ料理が別の表情を見せるんです。

僕は「朝はおいしいものを食べる準備ができている」と考えています。空腹状態だからこそ、スパイスや油の刺激が素直に刺さる。だから朝のカレーは特別に感じられるんです。夜に食べると重たいと感じる料理も、朝ならすっと体に入っていくように思える。朝ご飯のカレーは一日のエネルギーになるという実感を、多くの人が持てるのではないでしょうか。

僕が大事にしているのは「ゴールから逆算して考えること」です。今日はどういう状態の人に、どんな料理を届けたいのか。もし一日のはじまりにエネルギーを蓄えたいなら、朝カレーという選択が一番のゴールになる。その設計を先に決めるからこそ、調理の工夫も提供の仕方も自然と決まってくる。ゴールが明確なら、味つけの濃さや盛り付けの量も迷わない。全部が一本の線でつながっていくんです。料理は味つけだけではなく、出すタイミングをどこに設定するかで印象が変わる。朝カレーはその象徴です。

朝は味覚が敏感、だからカレーが刺さる

朝は味覚が鋭く、スパイスや油の刺激がストレートに伝わる。夜に食べれば重く感じるカレーも、朝なら体にすっと入る。同じ料理でも、食べる時間帯が違えばまるで別の体験になる。

人や料理に合わせて時間帯を設計

どんな状態の人に、どんな料理を届けたいか。それによって、食べる時間帯は変わってくる。たとえば、一日をエネルギッシュに過ごしたい人にカレーを提供するなら、食べる時間帯を朝にすると重たくない上に、一日の活力をつけることができる。

朝に食べると、一日のはじまりにエネルギーを与えられる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話』著：鳥羽周作