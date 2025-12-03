行方不明から1年 中学3年の男子生徒が学校を出たあと帰らず 親族らが情報提供を呼びかけ 《新潟・長岡》
長岡市で当時中学3年生の男子生徒の行方が分からなくなってから12月3日で丸1年が経ちました。少しでも情報を集めるため男子生徒の親族などが情報提供を呼びかけました。
「行方が分からなくなった中学生を探しています」
「まだ見つかってないんだ」
「ちょうど1年たちました」
長岡市・大島中学校の当時中学3年生、當重主羽（とうじゅう しう）さんは去年12月3日の午前11時ごろ、学校を出たあと行方が分からなくなっています。当時、携帯電話や財布などは所持しておらず有力な手掛かりは見つかっていません。
「早く見つけてあげたいなっていう気持ちがあります」
〈主羽さんの大叔母〉
「私たちなりに探してはいるんですけどなかなか情報が入ってこないし時間がたてばたつほど尚更少なくなってきて」
當重さんは身長165センチほどの瘦せ型、黒髪の短髪で、当時は白いパーカーに黒い学生ズボン、黒いスニーカーを身に着けていたということです。
警察は心当たりがある場合は長岡署に連絡するよう呼びかけています。
（長岡警察署：0258-38-0110）