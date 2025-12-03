【全文公開】スクープ撮！池松壮亮＆河合優実　交際発覚から２年半…「同棲生活」で育む真剣愛

同じ屋根の下

どうやら二人の仲はさらに深まっていたようだ--。

11月下旬の朝９時半過ぎ、都内の高級デザイナーズマンションから全身ブラックコーデに身を包んで現れたのは、俳優の池松壮亮(そうすけ)（35）である。’03年公開のハリウッド映画『ラスト サムライ』で映画デビューを果たすと、’14年には映画『紙の月』で宮沢りえ（52）の不倫相手を見事に演じ切り、『第38回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。来年放送のＮＨＫ大河ドラマ『豊臣兄弟！』では豊臣秀吉役に抜擢されるなど、同世代でも屈指の実力派俳優だ。この日もロケのようで、現場に向かっていた。

そして別の日の朝11時頃、同じマンションから切りたてのように揃ったパッツン前髪が可愛らしい女性が姿を現した。俳優の河合優実（24）だ。彼女は今年３月、『第48回日本アカデミー賞』主演女優賞を弱冠24歳で受賞。ＣＭにも引っ張りダコで、今最も旬な若手俳優と言っても過言ではないだろう。現在は、10月から始まった舞台『私を探さないで』に出演しており、東京を皮切りに、大阪・富山・愛知……と巡業中。この日も重そうなスーツケースを持って迎車タクシーに乗り込み、翌日の公演地へと向かった。

二人が知り合ったきっかけは、’22年に公開された映画『ちょっと思い出しただけ』での共演。’23年４月に交際が発覚した際は、池松が″年内ゴールイン″を友人に打ち明けているとの報道もあったが、あれから２年半。″業界一多忙″なカップルは、同じ屋根の下で愛を着実に育み続けていたのである。

FRIDAYに語った「誠実な本音」

仕事に向かう池松にFRIDAYが取材を申し込むと、歩きながら応じてくれた。

--同じマンションからお二人が出入りする姿を目撃しました。河合さんと同棲されているのでしょうか？

「僕からはお答えできないんです。相手の事務所にも確認してください」

--交際は順調ということですか？

「はい、そうですね」

--結婚のご予定は？

「それも個人的なことなので、僕一人からはお答えできなくて……すみません」

--いま河合さんの活躍ぶりは目覚ましく、事務所として″(結婚を)待ってほしい″という記事もありました。

「勝手に……というか、推測で……（書かれている）ということだと思います」

--現在は大河ドラマの撮影中ですか？

「そうですね。放送が近づいてきたんですが撮影はまだ１年続きますし、みんなで力を合わせて頑張りたいと思います」

池松は慎重に言葉を選びながらも、河合と一緒に暮らしていることは否定しなかった。一方、FRIDAYは河合の所属事務所に質問書を送付したが、期日までに回答はなかった。

今をときめく実力派俳優カップルは公私ともにステップアップを重ねていた。

『FRIDAY』2025年12月12日号より