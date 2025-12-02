シュワルツェネッガーら豪華ゲスト登場！映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ワールドプレミア

ウォルト・ディズニー・ジャパンが、全世界歴代興行収入ランキング1位を誇る「アバター」シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』を2025年12月19日に日米同時公開。公開に先駆け、ロサンゼルスのドルビー・シアターにてワールドプレミアが開催され、ジェームズ・キャメロン監督や豪華キャストが集結しました。

シリーズ史上最大のエモーショナルな物語と、壮大なスケールで描かれる「炎の決戦」がいよいよ幕を開けます。

公開日：2025年12月19日(金) 日米同時公開

監督来日予定日：2025年12月10日(水)

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

アカデミー賞授賞式の開催地としても知られるドルビー・シアターにて、全世界待望の最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のワールドプレミアが開催されました。

会場には、パンドラの豊かな自然が再現されたほか、本作のタイトルを象徴する「炎」が実際に立ち上がり、シリーズの新たな伝説の始まりを盛大に演出。

「アバター」シリーズを生み出した創造主ジェームズ・キャメロン監督をはじめ、前作から続投する豪華キャスト陣や、新キャラクターを演じるウーナ・チャップリンらがレッドカーペットに登場しました。

豪華キャスト＆ゲストが集結

主人公ジェイク・サリー役のサム・ワーシントン、ネイティリ役のゾーイ・サルダナ、キリ役のシガーニー・ウィーバーら、シリーズを支える主要キャストが勢揃いしました。

さらに、本作でジェイクたちの新たな脅威となるアッシュ族のリーダー・ヴァランを演じるウーナ・チャップリンや、エンドソングを担当するマイリー・サイラスも参加し、会場は熱狂の渦に。

SNS上では、早くも鑑賞した観客から「最高傑作」「思わず涙が出た」といった絶賛の声が相次いでいます。

スペシャルゲストとして、「ターミネーター」シリーズなどを通してキャメロン監督と親交の深い名優アーノルド・シュワルツェネッガーが登場。

アバター伝説の新たなスタートを祝うため駆けつけ、会場をさらに盛り上げました。

キャメロン監督と共同でコンサート映画を制作することが発表され話題となったビリー・アイリッシュも、実兄のフィニアスと共に会場へ駆けつけました。

ジェームズ・キャメロン監督は本作について、「これまでの中で最も感情的なものになっています」と自信をのぞかせます。

また、12月10日には監督の来日も決定。「日本に行けることをとても楽しみにしています」と日本のファンへ向けたメッセージも寄せられました。

シリーズを通して主人公ジェイクを演じるサム・ワーシントンは、「この物語が描くのは“家族”についてなんです」と作品の核となるテーマを強調。

「僕たちは日本が大好きです。本作をどうぞ楽しんでください！」と、日本のファンへの熱い思いを語りました。

パンドラを憎む新たな部族「アッシュ族」の登場により、かつてない“炎の決戦”が描かれるシリーズ最新作。

映画館での体験を追求し続けるジェームズ・キャメロン監督が贈る、感情揺さぶるドラマと圧倒的な映像美に注目です。

ウォルト・ディズニー・ジャパン『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ワールドプレミアの紹介でした。

(C) 2025 20th Century Studios.

