「AW2524HF」

Amazonにて、DELLのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は12月15日23時59分まで。

期間中は、500HzのリフレッシュレートとAMD FreeSync Premiumを搭載した24.5インチIPSモニター「AW2524HF」や、280Hzのリフレッシュレートとスタイリッシュなデザインを採用したQD-OLEDモニター「AW2725D 」などがセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AW2524HF

【製品スペック】

[画面サイズ]24.5インチ

[パネルタイプ]Fast IPS、非光沢

[最大解像度]1920x1080

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]1000:1

[輝度]400cd/㎡

[色深度]10億7000万色

[色域]sRGB 99%

[応答速度]0.5ms(GtG min)、1ms(GtG Extream Mode)

[リフレッシュレート]480Hz(Native DP)、500Hz(OC DP)、255Hz(Native HDMI)

[その他機能]AMD FreeSync Premium、ComfortView Plus、HDR 10、オンスクリーンディスプレイメニュー、背面ケーブルスロット

[調節機能]縦横回転、高さ調整、傾き、スイベル(左右角度調整)、VESA対応(100mm)

[接続端子]DP1.4(In)×2、HDMI 2.1(In)×1、USB 3.2 Gen1 Type-B(Up)x1、USB 3.2 Gen1 Type-A(Down)x2、USB 3.2 Gen1 Type-A(Down)x2(BC1.2×1)

[寸法]390.51-500.51×555.14×243.71mm（高さ×幅×奥行）

[重量]3.65kg(スタンド部分含まず)、6.8kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル、DP - DP(1.8m)、USB-C - DP(1m)、USB 3.2 Gen1 A - B(1.8m)

AW2725D

【製品スペック】

[画面サイズ]26.7インチ

[パネルタイプ]QD-OLED、抗反射

[最大解像度]2560x1440

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]1、500、000:1

[輝度]250 cd/m2 (typical)、1000 cd/m2 (HDR peak at APL 3%)

[色深度]10億7000万色

[色域]DCI-P3 99.3%

[応答速度]0.03ms(GtG、最速)

[リフレッシュレート]280Hz

[その他機能]NVIDIAR G-SYNC Compatible、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSync、VESA DisplayHDR True Black 400、PIP/PBP、背面ケーブルスロット

[調節機能]縦横回転、高さ調整、傾き調整、スイベル、VESAマウント(100×100mm)

[接続端子]DP1.4x1、HDMI(HDCP1.4&2.3)(HDMI 2.1で規定されているとおり、最大でQHD 2560x1440、 280Hz、 10bit、 FRL、 HDR、 VRRをサポート)x2、USB-C(down)(BatteryCharge)x1、USB-A(down)x1、USB-B(UP)x1

[寸法]高さ406.41-516.41×609.51×206（高さ×幅×奥行）

[重量]3.92kg(スタンド部分含まず)、6.35kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル・DP-DP(1.8m)・HDMI(1.8m)・USB AtoB(1.8m)