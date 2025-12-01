¡Ú¥Ð¥¹¥±¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂæÏÑÀï¤ÇàÉÔ²Ä²òÈ½ÄêáÏ¢È¯¤ÇÇÈÌæ¡Ö¿³È½½ª¤ï¤ê»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¿¤Ê¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£±¼¡Í½Áª¤¬£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂæÏÑÀï¡Ê¿·Áñ¡Ë¤Ç£¸£°¡½£·£³¤ÈÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÎôÀª¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Âè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÁ°È¾¤ò£´£²¡½£³£¶¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿ÂæÏÑ¤¬µÕ½±¤Ë½Ð¤Æ¡¢Âè£³¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤¬ÃÏÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÂè£´¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³¤®¤ß¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÂæÏÑ´ó¤ê¤ÎÈ½Äê¤ä¡¢ÄÌ¾ï¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤¬Ï¢È¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¤½¤·¤Æ¿³È½¤ÎÈ½Äê¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡Öº£Æü¤Î¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤òºÛ¤¯¿³È½¤¬¤ª¤«¤·¤ÊÈ½Äê¤¬Â¿²á¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ð¥¹¥±¡¢¿³È½¤ÎÈ½Äê¤Ç¥«¥ª¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ð¥¹¥±Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤ÈÌµ¤¤¤è¤¦¤ÊÈ½ÄêÏ¢È¯¡×¡Öº£Æü¤Î¥Ð¥¹¥±¡¢¿³È½½ª¤ï¤ê»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Û¡¼¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£