この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、自身のYouTubeチャンネルで「【FXポイ活】これでアマギフ1万円…！？インヴァスト証券の太っ腹キャンペーンがヤバすぎた」と題した動画を公開。インヴァスト証券のキャンペーンを利用し、簡単な条件を達成するだけでAmazonギフトカード1万円分を獲得する方法について解説した。



今回紹介されたキャンペーンの条件は、「口座申込から60日以内に口座開設を完了」し、「口座開設後90日以内に自動売買取引で1万通貨以上の新規取引を行う」というもの。おにまる氏は、この条件が「非常に甘い」と強調する。以前紹介した他社のキャンペーンが「10万通貨の取引で19,000円」だったのに対し、今回は「1万通貨の取引で10,000円」と、取引量が10分の1にもかかわらず半額以上の特典が受けられる点を指摘した。



取引の対象となるのはインヴァスト証券の「自動売買」機能だ。同氏は、一般的な自動売買が怪しいイメージを持たれがちな点に触れつつ、インヴァスト証券のシステムは他社とは異なると説明。あらかじめ用意されたプログラムを選ぶだけでなく、ユーザー自身がロジックを組んでオリジナルの自動売買を作成できる点が特徴であり、その仕組みは「完全なるゼロサムゲーム」であるFXの性質に沿ったものだと語った。



おにまる氏は、実際に用意されている自動売買プログラムの一つを2週間運用した結果も公開。期間中に2,000円以上の利益が出たことを示し、堅実な運用が可能であると述べた。条件達成後、自動売買を停止して出金する具体的な手順も解説している。



ただし、特典の対象外となるケースには注意が必要だ。同氏は、「新規約定から24時間以内に手動で決済した場合」や「新規約定から20pips未満の値幅で決済した場合」は取引数量のカウントから除外されると注意を促した。



リスク管理は必要だが、比較的簡単な条件で1万円分のリターンが狙えるこのキャンペーン。FXを活用したポイ活に興味があるなら、試してみてはいかがだろうか。