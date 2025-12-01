東京都足立区の国道で盗難車が暴走し、2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故は、11月24日の発生から1週間が経った。警視庁は同日窃盗の疑いで同区の職業不詳の男（37）を逮捕している。

報道によれば、盗難車は事故直前にパトカーに追跡されており、減速せず追突したとみられている。男は「車で神奈川の山に行こうと思っていた」「盗んだわけではなく、試乗するために店から出た」と容疑を否認しているが、現時点で男の名前を発表していないことから、《2人の命を奪ったのに…名前は出さない。どんな人権でしょうか？》《また上級国民と言われる人か外国人か》などと憶測を生み、批判が殺到している。

警視庁は、男には精神疾患があるとされ、「刑事責任の有無を慎重に捜査している」として氏名の公表をしていない。今回、男は精神科への通院歴があることが分かっているが、責任能力を問えるかの調査にはどのくらい時間がかかるのだろうか。元警視庁刑事の吉川祐二氏が言う。

「氏名を公表できるかどうかは、逮捕時に捜査側の感覚で調べる必要の有無を判断します。特に異常な犯行を犯した容疑者の場合は、精神科の通院歴や言動で見極めます。個人情報の開示は慎重に捜査を進めてからになっている。その後、精神鑑定を行って氏名の公表が問題ないと判断されて、2〜3か月後に明かすケースもあります」

■「展示車」が盗難されたナゾ？

事故の直前には、近くの自動車販売店から「展示車両が盗まれた」と110番通報があった。現場の車にはナンバーがついておらず、この盗難車とみられるが、なぜ男は車を運転できたかも今後の大きな焦点になるという。

「ナンバーの付いていない展示車は、車検を通っていません。そもそも、試乗することがありえないこと。盗まれたならなぜ中に鍵があったのか。万が一、試乗として乗せたら出て行ったということなら、店側も責任を問われます」（前出の吉川祐二氏）

多くの被害を出した事故。早い全容究明が待たれる。

