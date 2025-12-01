Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢Ä«¤ÈÌë¤ÎÆþÍá¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ÖÂÎÃæ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ä»ê¶Ë¤Î»þ´Ö¡×
¡¡º£Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¼«Í³¹ñÌ±¼Ò ¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª ¡Ö2025 T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¾¡Íø±éÀâ¤«¤é¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï09Ç¯È·»³Í³µªÉ×»á¤Î¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸÷±É¡×¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ãÌ³¤Î´Ö¤Î¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯12·î½é¤á¤ËÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸³¶³Ø½¬¡¦ÄÌ¿®¹ÖºÂ¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡×¤¬Ì¾¾Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡ÖT¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊÑ¹¹¡£Æ±¼Ò¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¿¤á¡£Áª¹Í¤Ï¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×ÊÔ½¸Éô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë30¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤«¤é¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬10¸ì¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÀÄ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë»á¤«¤éÄ¾É®¤Î³¨²è¤ò¤¦¤±¤È¤ê¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£½¾Íè¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×10¤òÁ´¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ÎÈ¯É½¤À¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Î¸øÌ³¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤µ©¤Ê¥±¡¼¥¹¡£
¡¡Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¡ÖÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£±éÀâ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¹ñ¤Î¹ñ²È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢¹ñ²È¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÆ¯¤¤¹¤®¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¸í²ò¤Ê¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡5²ó¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£ÆÃ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¤ÈÌë¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤¬¤½¤ÎÊ¬Ã»¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ìë¤â¤ªÉ÷Ï¤¤ËÅò¤òÆþ¤Ã¤Æ¡£Ä«¡Ê¤ÎÅò¡Ë¤Ï¡¢ÌëÆþ¤Ã¤¿ÄÉ¤¤¿æ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤°¤Ã¤ÈÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÃæ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤ÆÂÎ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ê¶Ë¤Î»þ´Ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¿ÀÅÄÇì»³¡Ê¹ÖÃÌ»Õ¡Ë¡¢¿É»À¤Ê¤á»Ò»á¡ÊÌ¡²è²È¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢¼¼°æ¼¢»á¡ÊÇÐÍ¥¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦ÉÙ»³¸©Î©¹â»Ö¤Î¹ñÊ¸³Ø´Û´ÛÄ¹¡Ë¡¢¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë»á¡ÊÌ¡²è²È¡Ë¡¢ÂçÄÍÍÛ»Ò»á¡Ê¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×ÊÔ½¸Ä¹¡Ë¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×ÊÔ½¸Éô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë30¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤«¤é¥È¥Ã¥×10¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò·èÄê¡£
¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê½ç°Ì¤Ê¤·¡¢ÊÂ¤Ó¤Ï¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢¡¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û
¢¡¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢
¢¡¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡¿¥¯¥ÞÈï³²
¢¡¹ñÊõ¡Ê´Ñ¤¿¡Ë
¢¡¸Å¸Å¸ÅÊÆ
¢¡Àï¸å80Ç¯¡¿¾¼ÏÂ100Ç¯
¢¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ
¢¡Æóµ¨
¢¡Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡ÚÇ¯´ÖÂç¾Þ¡Û
¢¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡ÚÁª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Û
¢¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå