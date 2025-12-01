楽天モバイルが「AirPods Pro 3」「Nothing Ear (a)」を割引販売、楽天スーパーSALEで
楽天モバイルは、「楽天モバイル公式 楽天市場店」において、完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (a)」および「AirPods」シリーズを割引価格で販売するキャンペーンを実施する。期間は12月3日20時～11日1時59分まで。
Nothing Ear (a)
Nothing Technology製の「Nothing Ear (a)」は、1万0485円（通常価格1万3980円）で提供される。約25％の割引率（3495円引き）となる。
楽天モバイル契約者はセール開始の12月3日20時から先行購入が可能だが、未契約者の購入開始は12月4日20時からとなる。
AirPods
アップル製の「AirPods」シリーズでは、3機種がセールの対象となる。
「AirPods Pro 3」と「AirPods Pro 2」はそれぞれ1900円引き、「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）」は1810円引きとなる。
また、楽天モバイル契約者に限り、AirPodsシリーズは「エントリー＆ショップ買いまわりでポイント最大10倍」キャンペーンの対象となる。