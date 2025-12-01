「やせられない体」になる…!? ダイエットを妨げる”脂肪肝”とは【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

脂肪肝って何？

肝臓に脂肪がつきすぎてやせない体になっている

「脂肪肝」とは、肝臓に中性脂肪がたまりすぎた状態のこと。健康な人の肝臓にも3~5%の中性脂肪が存在しますが、それが増加して20%を超えると脂肪肝と呼ばれる状態になります。

脂肪肝になると、さまざまな健康被害に見舞われます。肝臓の主要な細胞である「肝細胞」が炎症を起こして壊れてしまうことも。すると、肝細胞内の中性脂肪まで血液中に流出し、体のあちこちで体脂肪となって蓄積します。この状態になると、どんなにダイエットをしても容易には「やせられない体」になるのです。それだけではなく、あふれ出た中性脂肪で血液がドロドロになり、病気のリスクも高まります。

そんな恐ろしい脂肪肝には2種類のタイプがあります。一つは大量の飲酒が原因でなる「アルコール性脂肪肝」。もう一つはアルコール以外のことが原因で起こる脂肪肝。これを「非アルコール性脂肪性肝疾患」と長らく呼んでいましたが、近年、名称が改められました。理由は、漠然としていた非アルコール性の脂肪肝の原因が明白になってきたからです。新たな名称とともにその原因を解説しましょう。

脂肪肝になった肝臓 中性脂肪 の蓄積限度を超えて太りやすくなる 肝細胞が炎症を起こして壊れ、中性脂肪が血液中に流れ出てしまい体脂肪として蓄えられて肥満に。 正常な肝臓 栄養素をしっかり代謝してエネルギーに変える 余った糖質は中性脂肪として蓄えます。

しかし近年…

NAFLD(ナッフルディー)という名称がかわり、アルコールを飲まないのに脂肪肝になってしまう理由がはっきりしました！

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳