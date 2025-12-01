ムーミン×文明堂♡2025年クリスマス限定カステラセットがかわいすぎる

ムーミンと文明堂が贈る、心ときめくクリスマス限定「ムーミン クリスマスカステラセット」が今年も登場。かわいらしいムーミントロールとムーミンママの刷り込みデザインに、冬だけの特別フレーバーを組み合わせた贅沢なセットです。小さめサイズのカステラ2本はお茶会のように華やかで、気分までほっと和らぐひとときを演出♪さらに、ツリーに飾れるオーナメントタグ付きで、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

限定2種の味が楽しめるカステラセット

「ムーミン クリスマスカステラセット ハニー＆ミルクティ」（2,808円）は、ハニーとミルクティの2本入り。

ハニーカステラ®には、ムーミントロールを刷り込み、しっとりふわふわの食感を引き立てるはちみつを使用。甘みと香りが上品に広がります。

一方、ムーミンママをデザインしたミルクティカステラは冬限定フレーバー。100％北海道産生乳のバターミルクパウダーで、スリランカ産ウバ茶葉の風味をより濃厚に感じられる奥深い味わいです。

5切れほどの小さめサイズはティータイムにもぴったりで、2つの味を食べ比べできるのも嬉しいポイント。

サンマルクカフェの冬限定♡ホワイトスノー＆濃厚チーズサンド登場

ツリーにも飾れる♡特製オーナメントタグ

セットには、プレゼントを抱えたムーミントロールをあしらったクリスマスオーナメントタグが付属。リボン生地で仕立てられたタグは触り心地もやわらかく、サイズは縦70mm×横70mm。

ピンクとグリーンの両面カラーで、そのままツリーやリースに飾ればムーミン谷の世界観が広がります。クリスマス後は栞として使える実用性も魅力です。

さらに、パッケージには準備に大忙しのムーミン一家や仲間たちをデザイン。お砂糖に夢中なリトルミイや、どこかに隠れたニョロニョロなど、細部まで見逃せないかわいさです♪

購入方法と取り扱い店舗

文明堂オンラインショップでは、2025年11月26日（水）11時より予約開始。お届け日は12月20日（土）～12月25日（木）から選択でき、生産数に限りがあるため早めの予約が安心です。

ムーミンショップ（銀座・二子玉川・横浜・名古屋・大阪）や文明堂 東武百貨店池袋店でも、同日11月26日（水）より発売。

いずれも限定数のため、品切れの可能性がある点はご注意を。賞味期限は製造日より19日で、贈りものにも最適です。

まとめ

ムーミン谷のあたたかな世界観をたっぷり詰め込んだ文明堂のクリスマス限定セットは、特別な季節をより華やかに彩ってくれる存在。

かわいさと上質さを兼ね備え、味わいもビジュアルも満足できる贅沢なひと箱です。

今年のクリスマスは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもムーミンのお茶会を添えてみませんか。

箱を開けた瞬間から笑顔になれる、とっておきのクリスマスタイムを演出してくれます♡