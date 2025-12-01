2025Ç¯12·îºÇ¿·¡ÚÁí³ÛºÇÂç2000±ß¥ª¥Õ¤Î½é²ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ÛUber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î¤ªÆÀ¤Ê»È¤¤Êý¡ª ÃíÊ¸ÊýË¡¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î2000±ßÊ¬½é²ó¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛÃæ¡ª
¢§ ½é²ó¸ÂÄê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É ¢§
¢¨Í¸ú´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç
¢¨2000±ß°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤ÇÍøÍÑ²Ä
2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½é²ó¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¡Úaffjpeats1225¡Û¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢1000±ßÊ¬¡ß2²ó¤Î¹ç·×2000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï»ÙÊ§ÊýË¡¤Î»ØÄê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤¿ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»È¤¤Êý¤Ïµ»öÆâ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£½é²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë½é²ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»È¤¤Êý²òÀâ
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¤Þ¤º¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£App store¡¢Google Play¤¤¤º¤ì¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
Uber Eats¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª▶▶¡¦½é´üÀßÄê
¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢½é´üÀßÄêÅÐÏ¿¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ï¢ÍíÀè¡ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ë ¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢ £¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢¤ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥»áÌ¾¤òÅÐÏ¿¡£
¡¦¤ªÆÏ¤±Àè¤ò»ØÄê
½»½êÆþÎÏÍó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÈÖÃÏ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤Ë½»½ê¤òÆþÎÏ¤·¡¢·úÊª¥¿¥¤¥×¡Ê°ì¸®²È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¤Î°ÌÃÖ¤¬ÃÏ¿Þ¾å¤ÇÀµ¤·¤¤¤«³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛÃ£Àè¤Ï¼«Âð¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÆó¤Ä¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃíÊ¸¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤½»½ê¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÅÐÏ¿
¥¢¥×¥ê±¦²¼¤Î¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¡¢²èÌÌ¾åÉôÃæ±û¤Î¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡×¤òÁªÂò¡£¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡×¤«¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¯¡¼¥Ý¥óÅÐÏ¿
¥¢¥×¥ê±¦²¼¤Î¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¡¢²èÌÌ²¼Éô¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÁªÂò¡£¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¡×¤ÎÍó¤Ë¡Úaffjpeats1225¡Û¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÅÐÏ¿´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃíÊ¸
¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÃíÊ¸¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§
ÃíÊ¸¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÁªÂò¤¬´°Î»¤·¡¢¤ª²ñ·×²èÌÌ¤Ë¿Ê¤à¤È¼«Æ°¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢²èÁüÀÖÏÈ¤Î²Õ½ê¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬°ìÍ÷É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤ËÃíÊ¸ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
³ä°ú¶â³Û¤äÍøÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉ½¼¨²èÌÌ¤äÇÛÃ£»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡×ÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤ä¾¦ÉÊÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆUber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¹ÊÞÌ¾¤ä¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤ò¸¡º÷Áë¤ËÆþÎÏ¤·¤ÆÃµ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¸ý¥³¥ß¤ä¡¢ÇÛÃ£¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ°Â»þ´Ö¡¢ÇÛÃ£¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ò·è¤á¤¿¤é¤µ¤Ã¤½¤¯ÎÁÍý¤ò¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡×ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¾åµ3ÉÊ¤ò¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª²ñ·×¤Ë¿Ê¤à¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃíÊ¸ÆâÍÆ¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¡×²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¶â³Û¡¢ÇÛÃ£ÎÁ¶â¡¢¹ç·×¤Î¶â³Û¡¢¼õ¤±¼è¤êÆü»þ¤ÎÌÜ°Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ³ä°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¡£Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê2000±ß°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª³ÎÇ§²èÌÌ¤Ç¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤é¡¢¡ÖÃíÊ¸¤ò³ÎÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼´°Î»¡ª
¡Ö¤ªÆÏ¤±»þ´Ö¡×¤ÎÌÜ°Â¤È¶¦¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÄø¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¦ÉÊ½àÈ÷¡×¡ÖÇÛÃ£½àÈ÷¡×¡ÖÇÛÃ£¡×¡ÖÅþÃå¡×¤È¡¢º£¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÇÛÃ£Í½Äê»þ¹ï¤â¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬µ¹¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÁÛÄê¤È¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Ä¤³¤È25Ê¬¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿ÎÁÍý¤¬Ìµ»öÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Uber Eats¤Ç¤ÏÇÛÃ£°÷¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÛÃ£¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅþÃå¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊñÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø¤ì¤ä±ÕÏ³¤ì¤Ê¤¯åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ£¤ò¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î1000±ßOFF¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ë½é¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ç½é²ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¸å¤â»È¤¨¤ë¡ª ¤Þ¤À¤¢¤ë2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï½é²ó¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤â³ä°ú¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤òÊ£¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2²óÌÜ°Ê¹ß¡Û¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¿Í¤â¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤ªÆÀ¤Ë
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¿Í¤â¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿Í¤â1300±ßÊ¬¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Uber Eats¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤Î¾Ò²ð¥³¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤´Í§¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¾Ò²ð¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤´Í§¿Í¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Uber Eats¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ºÇÄãÃíÊ¸¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ò·ï¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î°ÆÆâ¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú2²óÌÜ°Ê¹ß¡ÛÉÔÄê´ü¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛ´ð½à¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°ìÎ§¤ÇÆÏ¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ºÅö¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤È¤¤É¤¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤Ï¸¶Â§1²ó¸Â¤ê¤Ç¡¢Ê»ÍÑ¤âÉÔ²Ä
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ1²ó¸Â¤ê¤ÎÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë½é²ó¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¸¶Â§Ê»ÍÑÉÔ²Ä¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹çÂ¾¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍøÍÑÁ°¤ËÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ½é²ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢µ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Ê¤É¡¢º£¸å¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¯¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¡¦¾¦ÉÊ¡¦ÍøÍÑ¶â³Û¤ò»öÁ°³ÎÇ§
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¡¦¾¦ÉÊ¡¦ÍøÍÑ¶â³Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤äÃíÊ¸¶â³Û¤Ë¾ò·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÃíÊ¸¤Ë¿Ê¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Í¸ú´ü¸Â¤Ë¤â¤´Î±°Õ¤ò
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í¸ú´ü¸Â¤¬¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÉ½¼¨¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³ä°ú¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÍøÍÑÁ°¤Ë¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤ÎÄê³ÛÀ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUber One¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¤Þ¤¿¡¢Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ë¤ÏÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄê³ÛÀ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUber One¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Uber One¤ÎÆÃÅµ¤ÎÎãUber Eats¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤¬²¿²ó¤Ç¤âÌµÎÁUber Eats¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤¬ºÇÂç30%¸º³ÛUber One¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó
·î³Û498±ß¡ÊÇ¯´Ö3998±ß¡Ë¤Ç¡¢1200±ß°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤Ê¤éÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤300±ßÁ°¸å¤ÎÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢·î¤Ë2²ó°Ê¾åÃíÊ¸¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤°¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Uber One²ñ°÷¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä³ä°ú¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÌ¥ÎÏ¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ò1¤ÄÇã¤¦¤È1¤ÄÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤ò¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¡Ö³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£18ºÐ°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð·î³Û349±ß¡ÊÇ¯´Ö2799±ß¡Ë¤ÇUber One¤ÎÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¡¢¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆUber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
Uber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤â»È¤¨¤ëÆÃÅµ¤ä¸ÂÄêÇÛ¿®¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÁª¤Ð¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥°¥ë¥á¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó»þ´Ö¤Ë¤â¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ÎÍê¤ì¤ëÌ£Êý¤Ë¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö»þ´Ö¤òUber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
