「Enchanted Corset」の人気コルセット「Sophia」改良版発売

「Enchanted Corset（エンチャンテッドコルセット）」の人気コルセット「Sophia」がついに改良版として登場！即完売となるほどの人気を誇る「Sophia」ですが、新たにフロント部分の板ボーンを折れにくいオリジナル仕様にアップデートしました。これにより、座ったりかがんだりする際のストレスを軽減し、動きやすさと耐久性が大幅に向上。

人気コルセット「Sophia」が進化！

「Enchanted Corset」の「Sophia」が、さらに進化して登場しました。改良点は、フロント部分の板ボーンを折れにくいオリジナル仕様に変更したこと。

これにより、座ったりかがんだりする際にも、中央部分にかかる力が逃げる構造になり、長時間の着用でも快適に過ごせます。

動きやすさと耐久性が向上し、日常使いにも最適なコルセットへと進化しました。

人気カラーのブラックに加え、今後ベージュカラーも新仕様にアップデートされる予定です。進化した「Sophia」を今すぐチェックして♡

福袋で新年を彩る♪フェイラー2026年限定ラブラリーコレクション

フロントボーン改良で快適さUP！

「Sophia」の最大のポイントは、改良されたフロントボーン。従来のものよりも強度が増し、折れにくくなったオリジナル仕様により、動きやすさと耐久性が格段にアップしました。

座ったりかがんだりする際にフロントボーンの中央部分にかかる力が逃げる構造に変更されたため、長時間の着用でも体に優しくフィットします。

これまで以上に快適で、美しいシルエットをキープしながら日常生活に取り入れやすくなった「Sophia」は、まさに進化したコルセットの新基準です♪

今後登場予定のベージュカラーに期待！

「Sophia」の改良版では、さらに楽しみなポイントがあります。それは、人気カラーのベージュが新仕様で登場予定だということ！

ベージュカラーは肌なじみが良く、シンプルでありながらも上品な印象を与えるため、コーディネートに取り入れやすいアイテムです。

ブラックに続き、ベージュも進化した「Sophia」で、美しく快適なシルエットを手に入れることができます。今後の発売を楽しみに待ちましょう♡

「Sophia」の進化した快適さを体験して！



「Enchanted Corset」の人気コルセット「Sophia」改良版は、動きやすさと耐久性を兼ね備え、さらに快適な着用感を実現しています。

フロント部分のボーンの改良により、座ったりかがんだりする際のストレスを軽減。今後ベージュカラーの新仕様も登場予定です。

進化した「Sophia」で、毎日がもっと快適に、美しいシルエットを手に入れましょう。日常使いにもぴったりなこのコルセット、ぜひチェック♪