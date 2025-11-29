旅先で買いたい「長野県のお土産」ランキング！ 2位「野沢菜漬」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「シャキシャキとした食感で、漬物としてだけではなく、炒めたりチャーハンに入れたりして美味しくいただきます」（60代女性／滋賀県）、「長野と言えば野沢菜のイメージだから」（50代女性／北海道）、「日持ちもしそうだし、万人に受けるお土産だと思うから」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「長野県＝りんごのイメージがあるから」（30代女性／千葉県）、「りんごの木さんのアップルパイは、発酵バターの香りが良くて最高です」（50代女性／千葉県）、「長野と言えばりんごでしょう、大きなりんごを贅沢に使ったアップルパイは素朴な味でおいしいし、みんなに喜ばれるおみやげ」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：野沢菜漬（黄金屋物産店）／46票標高が高く冷涼な気候を持つ長野県は、昔から保存食としての漬物文化が根付いています。中でも「野沢菜漬け」は、長野県を代表する特産品。冬の寒さの中でじっくりと漬け込まれた野沢菜は、シャキシャキとした食感と程よい塩気、そして独特のうまみが特徴です。ご飯のお供やお茶請けとしてはもちろん、郷土料理のおやきの具材としても使われます。黄金屋物産店の野沢菜漬は、その製法と品質の高さから、多くの観光客に選ばれる定番のお土産となっています。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／66票冷涼な気候と日照時間の長さから、長野県は全国有数のりんごの生産地です。その新鮮で高品質なりんごをぜいたくに使った「長野アップルパイ」が1位に選ばれました。特に「りんごの木」のアップルパイは、サクサクのパイ生地の中に、甘酸っぱく煮込まれた長野県産りんごがぎっしりと詰まっており、りんご本来の風味を存分に楽しめます。豊かな自然の中で育まれたりんごのおいしさを手軽に持ち帰れる洋菓子として、幅広い世代から人気を集める、長野県の新しい定番土産です。
