『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』デビューする10名が決定！グループ名は「CIRRA」

E-girlsの二代目リーダー佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補生たちのハイレベルな戦いが話題となった日本テレビのオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（以下、ガルバト）の最終審査が11月22日に神奈川・洗足学園の前田ホールにて行われ、デビューする10名が決定。グループ名は「CIRRA」（読み：シーラ）となることも発表された。

■プレデビューシングルのリリースも決定

全国から集まった候補者たちはガルバトを通してレッスンや合宿を重ね、そのなかからファイナリスト11名（COIRO、HINATA、KOHARU、MANON、MOMO、MYU.S、MYU.Y、NIKORI、TOA、YUNA、YURARA）が選出され、この日の最終審査に臨んだ。会場には彼女たちの挑戦を見届けようと、同じく夢を持った多くのガールズたちも集まった。

オープニング映像で11名の名前が映し出されると、観客から大きな拍手が起こり、色とりどりの衣装を着こなした彼女たちが登場。LDH往年の楽曲がミックスされ、強烈なビートに合わせた迫力あるダンストラックで最終審査イベントは幕を開けた。

進行役の黒田みゆ日本テレビアナウンサーに紹介され、プロデューサーの佐藤晴美とEXILE NAOTO、そしてゲスト審査員のm-flo LISAが登壇。佐藤は「今日は泣いても笑っても最後。だけどここがゴールではなくスタート。すべての瞬間を噛みしめてほしい」と語り、NAOTOも「ひとりでは出せない力が出ている。最高の時間になる」とエールを送った。

最終審査はオープニングのダンストラックを含む4曲のパフォーマンスを通して、表現力や世界観、女性らしさや力強さを総合的に評価する方式。Aチーム（HINATA、MYU.S、YURARA、MOMO、TOA、COIRO）とBチーム（YUNA、NIKORI、MYU.Y、KOHARU、MANON）に分かれ、バラード曲「Close」を披露する。この曲は、5次審査の課題としても話題となった楽曲。

Aチームは歌声の個性が重なり、一体感あるダンスで魅了。Bチームは儚さと力強さを併せ持つ表現で会場を惹きつけた。続く「All for Me」は最終審査用にあらたに制作され、自分自身を信じようという強い想いが込められた楽曲である。両チームが迫力あるフォーメーションとエネルギッシュなパフォーマンスを見せ、観客席からは大きな歓声が送られた。

審査員からも称賛が相次ぎ、佐藤は「Aチームは声とキャラクターの個性が立体的に重なり、Bチームは繊細さとスタイリッシュさのコントラストが美しかった」と評価。LISAはMOMOのセクシーさやHINATAのパワー、YUNAの圧倒的な歌唱を称賛しつつ、「ピッチが本当に良い。お客として観ていて楽しい」と語った。NAOTOは候補者ひとり一人の成長ポイントを細かく挙げ、長く見守ってきた立場から深い感動を伝えた。候補生のボーカルレッスンを担当してきたMayu Wakisakaは、半年間での成長ぶりに驚きを示し、「感動を届けられるアーティストになっている」とコメント。

そして最後の課題曲は番組テーマソング「one-way runway」。11人が明るく華やかなステージを作り上げ、観客は総立ちで声援。佐藤は涙ぐみながら「言葉にならないぐらい、いろんな思いがこみ上げてくるパフォーマンスで、みんなのこれまでの人生とか生きざまを感じられるような時間でした。本当にアーティストとして、足を踏み出し始めているんだなと思う、ファイナルにふさわしい素晴らしい感動的なステージでした」と語った。パフォーマンス後、候補者たちはそれぞれ最後のコメントを述べ、充実感と仲間への感謝を口にした。

1時間にもおよぶ審査のあと、ついに結果発表へ。佐藤は「グループのテーマは“E-girlsの復権”。バランスも含め慎重に判断した」と語り、会場中が息を飲むなか、佐藤が口を開いた。「まずは合格者の人数について。私の決断を聞いたら、きっと皆さん戸惑うかと思います。もしかしたら反対の意見もたくさん出るかもしれないです。でも私は確信を持って決断させていただきました。新グループの合格者は……11人です」

会場にどよめきが広がるなか、さらに続報が告げられる。COIROから、自らが目指すアーティスト像を真摯に追求したいと相談があったこと、そして佐藤がその選択を尊重したことが伝えられ、最終的に10名でデビューすることが発表された。

佐藤は「10人にしたのは妥協ではない。1年を通して全員の成長と個性を見てきたなかでの確信のある判断」と語り、E-girls復権を掲げる10人組の新ガールズグループが誕生することとなった。長いオーディションの末、それぞれの夢に向かう決意と、仲間との絆が形となった瞬間だった。

審査の最後にグループ名も発表され、「繋がりの輪“CIRCLE”が、これからの時代“ERA”を作っていく」という意味が込められた「CIRRA（読み：シーラ）」に決定した。

さらにCIRRAのプレデビューシングル「one-way runway」の配信リリースが12月16日に決定。同時に12月3日の日本テレビ『DayDay.』にてCIRRAとして初の「one-way runway」を生パフォーマンスすることも発表された。

2025.12.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「one-way runway」

『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/GIRLS-BATTLE-AUDITION/

CIRRA OFFICIAL SITE

https://www.cirra.jp

