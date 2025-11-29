【あと3日】Apple製品やFire TV Stickなど「Amazonブラックフライデー」でみんなが買ったガジェット
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
最大20時間のビデオ再生が可能。「iPhone 14」
マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)
8,490円 → 5,990円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」
アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム
ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】
23,601円 → 15,480円（34%オフ）
ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール
あなたの顔が鍵に。1度の充電で約1年使えてバッテリーの心配もなし
大幅に進化したノイズキャンセル機能を搭載。JBL「JBL TOUR PRO 2」
JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン bluetooth ハイブリッド ノイズキャンセリング/マルチポイント/IPX5/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック/JBLTOURPRO2BLK 小
33,000円 → 20,600円（38%オフ）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,700円（19%オフ）
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
Apple Intelligence搭載。わずか12.7センチ四方の「Apple 2024 Mac mini」
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
94,800円 → 84,800円（11%オフ）
圧倒的な没入体験。「Meta Quest 3S」
Meta Quest 3S 128GB | 旧Oculus | VRゲーム用のヘッドセット | オールインワンVRヘッドセットでゲームをプレイ | 40種類以上のゲームにアクセスできるMeta Horizon+の3か月無料体験付き
48,400円 → 40,700円（16%オフ）
4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 3,980円（50%オフ）
その他のセール商品
DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ 1インチCMOS 4K 120fps 動画対応 3軸スタビライザー ジンバル アクションカメラ デジカメ 顔 被写体トラッキング 高速フォーカス マイク同梱
99,880円 → 79,860円（20%オフ）
【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (27枚刃・回転式・お風呂剃り&丸洗い可) S5445/03 ブラック 【Amazon.co.jp限定】
13,200円 → 6,660円（50%オフ）
シャープ 空気清浄機 KI-SS50-W プラズマクラスター 25000 加湿 浮遊・付着ウィルス 花粉 空気浄化 薄型スリム おすすめ畳数 13畳 加湿量 600mL/h
36,800円 → 33,800円（8%オフ）
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】
11,800円 → 5,980円（49%オフ）
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】
40,700円 → 26,984円（34%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
