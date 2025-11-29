【あと3日】Apple製品やFire TV Stickなど「Amazonブラックフライデー」でみんなが買ったガジェット

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はAmazonブラックフライデー期間中に売れたガジェット類をご紹介。気になっていた商品がある人はお買い忘れなく。

最大20時間のビデオ再生が可能。「iPhone 14」

マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー

3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」

アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム

ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール

あなたの顔が鍵に。1度の充電で約1年使えてバッテリーの心配もなし

大幅に進化したノイズキャンセル機能を搭載。JBL「JBL TOUR PRO 2」

アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」

Apple Intelligence搭載。わずか12.7センチ四方の「Apple 2024 Mac mini」

圧倒的な没入体験。「Meta Quest 3S」

4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。