【あと3日】Apple製品やFire TV Stickなど「Amazonブラックフライデー」でみんなが買ったガジェット
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はAmazonブラックフライデー期間中に売れたガジェット類をご紹介。気になっていた商品がある人はお買い忘れなく。

最大20時間のビデオ再生が可能。「iPhone 14」


Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

95,800円 → 79,800円（17%オフ）

マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー


Anker

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)

8,490円 → 5,990円（29%オフ）

3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」


Anker

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

8,490円 → 4,690円（45%オフ）

アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】

23,601円 → 15,480円（34%オフ）

ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」


Sony

ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱 / LE Audio対応 / アクティブノイズキャンセリング / 立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電 / マイク付き / PS5 スマホ PC Switch ホワイト

29,700円 → 22,500円（24%オフ）

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

21,800円 → 18,800円（14%オフ）

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール


Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

7,700円 → 5,180円（33%オフ）

あなたの顔が鍵に。1度の充電で約1年使えてバッテリーの心配もなし


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッド 指紋認証 - スイッチボット 暗証番号 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 後付け 防犯対策助成金あり

34,980円 → 26,979円（23%オフ）

大幅に進化したノイズキャンセル機能を搭載。JBL「JBL TOUR PRO 2」


JBL

JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン bluetooth ハイブリッド ノイズキャンセリング/マルチポイント/IPX5/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック/JBLTOURPRO2BLK 小

33,000円 → 20,600円（38%オフ）

アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 17,700円（19%オフ）

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 11,990円（20%オフ）

Apple Intelligence搭載。わずか12.7センチ四方の「Apple 2024 Mac mini」


Apple(アップル)

Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能

94,800円 → 84,800円（11%オフ）

圧倒的な没入体験。「Meta Quest 3S」


Meta

Meta Quest 3S 128GB | 旧Oculus | VRゲーム用のヘッドセット | オールインワンVRヘッドセットでゲームをプレイ | 40種類以上のゲームにアクセスできるMeta Horizon+の3か月無料体験付き

48,400円 → 40,700円（16%オフ）

4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 3,980円（50%オフ）

その他のセール商品


DJI

DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ 1インチCMOS 4K 120fps 動画対応 3軸スタビライザー ジンバル アクションカメラ デジカメ 顔 被写体トラッキング 高速フォーカス マイク同梱

99,880円 → 79,860円（20%オフ）

PHILIPS

【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (27枚刃・回転式・お風呂剃り&丸洗い可) S5445/03 ブラック 【Amazon.co.jp限定】

13,200円 → 6,660円（50%オフ）

シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 KI-SS50-W プラズマクラスター 25000 加湿 浮遊・付着ウィルス 花粉 空気浄化 薄型スリム おすすめ畳数 13畳 加湿量 600mL/h

36,800円 → 33,800円（8%オフ）

Braun

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】

11,800円 → 5,980円（49%オフ）

Dyson(ダイソン)

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】

40,700円 → 26,984円（34%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
