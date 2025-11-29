この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドイツ人YouTuberのてぃもねたが、自身のYouTubeチャンネルで「【来日後初】待ち焦がれた３年ぶりのドイツ帰省がついに目の前…！」と題した動画を公開。来日以来3年ぶりとなる母国ドイツへの帰省を報告し、日本での生活を経たからこそ感じるであろう“逆カルチャーショック”への期待を語った。



動画の冒頭で、てぃもねた氏は「私は3年ぶりに日本を出ることになりました」と切り出し、来日してから初となるドイツへの帰省を12月に予定していることを明かした。期間は6週間に及ぶといい、「すごいワクワクしています」と胸を躍らせた。



これまで帰省しなかった理由について、てぃもねた氏は航空券が「ちょっと高いの」と感じていたことや、「日本の旅行も満喫したい」という思いがあったことを説明。しかし、「いい加減に3年も待ってて、ずっと帰れないままはちょっとあれなので」と、今回ついに帰省を決意した経緯を語った。



今回の旅には、日本人である妻も同行するという。妻にとっては初めての海外旅行だといい、てぃもねた氏は「結構カルチャーショックも大きく見込まれていると思うんですけど、それを見届けられるのも私の楽しみの一部にあります」と笑顔を見せた。



また、3年間日本で生活したことで「ドイツがどういう国かはなんかちょっと曖昧になってきちゃった」と心境を吐露。「いわゆる逆カルチャーショックですね」と述べ、3年ぶりに訪れる母国が自身の目にどう映るのか、その変化を確かめたいという思いを語った。この様子は動画でも紹介したい意向を示している。



ほかにも、家族や友人との3年ぶりの再会、そしてケバブやカリーヴルスト、シュニッツェルといった「昔ドイツでよく食べた好きな食べ物」への期待も語られ、待ちに待った帰省への様々な思いが伝わる動画となっている。