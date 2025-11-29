11月29日は「いい肉の日」！お家で作れるガッツリ肉レシピ

11月29日は「いい肉の日」！ 寒さが増すこの時期は、おいしいお肉料理でパワーチャージしませんか？スーパーのお肉が劇的においしくなるステーキから一品で大満足の丼まで、スタミナ満点レシピを紹介します。年に一度のいい肉の日には、お家でスペシャルな肉料理を作ってみましょう。

「いい肉の日」の由来は？

11月29日の「いい肉の日」は、”11（いい）29（にく）”の語呂合わせから、宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」が制定した記念日です。





本来は宮崎牛の品質をアピールするのが目的でしたが、現在は全国的な肉の記念日として定着。各地の飲食店や小売店で販促やイベントに活用され、盛り上がりを見せています。

スタミナ満点！ いい肉の日に作りたいレシピ7選

簡単！赤身ステーキ

焼き方ひとつで、スーパーのお肉が高級店のような絶品ステーキに！ 赤身が食欲をそそる、ミディアムレアのステーキレシピをご紹介します。



片面ずつ強火で30秒、弱火で1分焼き、取り出して5分休ませれば、肉汁を逃さずジューシーな仕上がりに。お手頃な価格のお肉で、お店の味を再現してみましょう。

ステーキ｜Instagram（@_yayoi0310）特性漬け込みタレの焼肉出典：https://www.instagram.com

いい肉の日には焼肉をチョイスするのもあり！ ＠365.gohanさんのおすすめは、焼肉のタレ3：酢1：ごま油1の黄金比で作る自家製タレでお肉を漬けること。



ごま油のコクにお酢のさっぱり感が加わり、脂の乗ったお肉もペロリと食べられる味わいです。いい肉の日こそ、上質なお肉をよりグレードアップさせてみませんか。

特性漬け込みタレの焼肉｜Instagram（@365.gohan）牛肉とマッシュルームの香ばしライス出典：https://www.instagram.com

家にある調味料だけで完成する、牛肉とマッシュルームの香ばしライス。味の決め手は、バター醤油とコンソメです。



牛肉の旨味とマッシュルームの香りがご飯に染み渡り、スプーンが止まらないおいしさに。ニンニクを足してパンチを加えるのもおすすめですよ。難しく見えますが、フライパンひとつで手軽に作れるおしゃれなひと皿です♪

牛肉とマッシュルームの香ばしライス｜Instagram（@mira.recipe）帯広豚丼

北海道のご当地グルメ「帯広豚丼」を、おうちで手軽に楽しめるレシピです。炭火焼きのような香ばしい風味は、はちみつを加えたタレで再現できます。ポイントは、フライパンでタレをしっかり煮詰めて、「照り」を出すこと。



濃厚な甘辛ダレが厚切りの豚肉に絡み、白米が止まらないおいしさです。調理時間はわずか8分と、気軽に作れるのも嬉しいですね♪

帯広豚丼｜Instagram（@manna0131）チーズ鶏

＠hito_furi_lifeさんの家族全員が「うまぁ！」と絶賛する、中毒性たっぷりのチーズ鶏。淡白な鶏むね肉にコンソメとチーズをプラスすれば、無限に食べられるご馳走に早変わり！



作り方のコツは、火をつける前のフライパンにチーズを敷き、その上にお肉を乗せて焼くこと。カリカリとした香ばしいチーズが鶏肉に満遍なく絡みます。子どもも大人も喜ぶ肉レシピです。

チーズ鶏｜Instagram（@hito_furi_life）塩糀ステーキ出典：https://www.instagram.com

「いい肉の日」は、スタミナたっぷりステーキで盛り上がりましょう。スーパーで割引されたお肉も、塩糀（しおこうじ）パウダーを振って10分置くだけで、驚くほど柔らかい食感に！



糀の酵素がお肉本来の旨味を引き出し、レストランで出てきそうなステーキが完成します。安価なお肉も高級ステーキのような柔らかくジューシーな味わいに化ける、魔法のテクニックです。

塩糀ステーキ｜Instagram（@hirorin.729）吉野家風の牛丼出典：https://www.instagram.com

吉野家の牛丼を極限まで再現した@kazazunさん渾身の牛丼レシピ。味のポイントは、白ワインと酒、国産生姜を多めに使うこと。さらに、ダシダや味の素などのうま味調味料を使い、中毒性のあるタレの味を再現しています。



できた具材は、一度冷まして余分な脂を取り除くのがお店の味に近づけるコツ。七味と紅生姜を乗せれば、吉野家風の牛丼が完成です。

吉野家風の牛丼｜Instagram（@kazazun）

年に一度の肉の祭典を自宅で楽しもう

11月29日の「いい肉の日」に作りたい、ガッツリ肉料理をご紹介しました。レストランのようなステーキからご飯が進む丼ものまで、どれもスタミナ満点です！



お店風の味わいをお家で手軽に楽しめるレシピも紹介しているので、スペシャルな肉料理を作って、年に一度の肉の祭典を自宅で楽しんでみてくださいね。