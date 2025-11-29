総勢30人が集結したサプライズ…場所にも「WBCの決起集会」と反響

今季限りで現役を引退した中田翔氏が28日、自身のインスタグラムを更新し、中日のチームメートが開催してくれた“お疲れ様会”の様子を公開した。総勢約30人が集結したサプライズに、中田氏は「嬉しくて泣いてしまったのだけ覚えてる笑笑」と感激ぶりを振り返っている。この投稿に対し、ファンは「かつての侍ジャパン決起集会の場」と、行われた場所に注目し、大きな反響を集めている。

中田氏は日本ハム時代に打点王に3度輝き、その後は巨人、そして今季は中日でプレー 。今季は怪我の影響もあり25試合の出場にとどまり、打率.161、2本塁打、4打点の成績で現役引退を発表した。この日、自身のインスタグラムで「初めは5人くらいと聞いてて行ったらこのメンバーが集まっててビックリ!! ホンマに幸せやってホンマに嬉しかった!!」と、集まったメンバーの多さに驚きと喜びを示した 。続けて「最高のチームメートを持ちました!! ありがとうございます!!」と感謝を綴り、チームメートからの粋な計らいに感動のあまり涙したことを明かしている。

今回の“お疲れ様会”の場所は、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）前に野球日本代表「侍ジャパン」が決起集会を開いた店だったという背景がある。プレミア12でも同じ場所で決起集会が行われており、SNSでは気付くファンも多かった。

総勢30人が集まり、中田氏が感極まった様子の写真が公開されるとファンも続々コメント。「中田のお疲れ様会の写真、WBCの決起集会とかしてるとこかな」「かつての侍ジャパン決起集会の場 中田さん囲んでみんないい笑顔」「中田翔のお疲れ様会やった場所即わかった」といった声が寄せられ、改めて中田氏の野球人生を振り返る感動的な出来事として反響を呼んだ。（Full-Count編集部）