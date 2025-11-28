ドル円は円高優勢、一時１５６円割れ＝NY為替序盤
日本時間午後１１時１２分現在のドル円は１ドル＝１５６．０３円。きょうの為替市場、海外市場に入ってユーロドルなどでのドル高が優勢となる場面が見られたが、その後調整が入った。ドル円は上値が重い展開。ＣＭＥでの取引障害などの影響でリスク警戒のドル買い円買いの動きの中、円買いが優勢となった。ロンドン朝の１５６円４０銭前後から売りが出て、ＮＹ朝に１５６円００銭前後を付ける動きとなっている。
もっとも、この後ＮＹ市場は取引参加者が少ないと見込まれている。昨日が感謝祭の休場、例年通りであれば今日も連休を取っている参加者が多いと見込まれる。
ドル高の中１．１５９０前後から１．１５５６まで下げたユーロドルは１．１５８０台まで反発。東京午後の１．３２４０台から１．３２０１を付けたポンドドルは１．３２３０前後まで上昇している。
クロス円は基本軟調。ユーロ円はドル円の下げとユーロドルの下げにロンドン朝の１８１円２０銭前後から下げており、１８０円５０銭台を杖k多。ドル円の下げもあって、ユーロドルの反発にもかかわらず戻りが鈍い。
ポンド円は２０７円００銭前後での推移から２０６円１７銭までの大きな下げ。ポンドドルの下げが重石となった後、ドル円の下げに、ポンドドルが反発してもユーロ円など同様に戻りが鈍い。
今日はこの後株式、商品市場などは短縮取引の予定となっている。
