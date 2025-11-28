『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』放送決定！第1弾出演アーティスト48組も発表
12月26日16時30分からテレビ朝日系で『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』が放送されることが決定。第1弾出演アーティスト48組も発表された。
■第1弾出演アーティスト（五十音順）
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King & Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO１
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会
『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』は、『ミュージックステーション』（毎週金曜21時）が、毎年届けている年末の大型音楽プログラム。
今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に大集結し、“再放送なし”、“見逃し配信もなし”という、まさに“この日限りの白熱の生ライブ”を6時間40分の“生放送”で届ける。
■番組情報
テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』
12/26（金）16:30～23:10
MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
