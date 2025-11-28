この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ストレンジャーシングス5】これはヤバい..待ち望んだ1～4話の初見ネタバレ感想」と題した動画を公開した。シーズン4の衝撃的なラストから続く物語は「最初から非日常」であり、息つく暇もない展開と、約10年にわたるシリーズならではのキャラクターたちの成長が見どころだと語っている。



シーズン5 Vol.1(1～4話)の全体的な感想として、サイ氏とつるみん氏は、これまでのシーズンとは異なり、平穏な日常からではなく、ホーキンスの町が隔離され緊迫した状況から物語が始まるため「全然リラックスできない」「中弛みがなく見応えがある」と、常に危機感が漂う作風を評価した。



キャラクターたちの変化にも注目。特に、かつては年少グループだったマイクやウィルたちが、さらに下の世代の子供たちを導くシーンに触れ、サイ氏は「大人になったね」と感慨深げに語る。また、これまであまり接点のなかったキャラクター同士の掛け合いも新鮮だといい、ウィルとロビンが心を通わせる場面や、ライバル関係にあったジョナサンとスティーブの協力シーンなどを挙げた。



物語の核心に迫る衝撃的な展開も紹介。シーズン4で重傷を負ったマックスの再登場や、より禍々しい姿に進化したヴェクナの登場に驚きを隠せない様子。



動画では、Vol.1の1～4話だけでも多くの伏線と衝撃が詰め込まれており、今後のVol.2、そしてフィナーレに向けて期待が最高潮に高まっている様子が語られている。キャラクターたちの成長と、壮大な物語の結末から目が離せない。