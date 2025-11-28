【1/35スケール TYPE01蒼龍（SORYU）】 2026年3月発売予定 価格：6,050円 【1/35スケール TYPE02 天雷（TENRAI）】 2026年3月発売予定 価格：6,380円

ピーエムオフィスエーはプラモデル「1/35スケール TYPE01蒼龍（SORYU）」と「1/35スケール TYPE02 天雷（TENRAI）」を2026年3月に再販する。価格は蒼龍が6,050円、天雷が6,380円。オンライン販売特典としてパイロットフィギュアが付属する。予約は10月末まで。

本商品は集めて楽しんでもらう事をコンセプトにした全長5インチ、約130mm前後のプラスチックキットシリーズ「5inch Mechanism」。蒼龍、天雷はゲーム「ウルフファング空牙2001」の自機のバリエーションの1つ。シリーズをそろえパーツをカスタマイズすることで、全64種類の多彩な形態を再現できる。

蒼龍はサブウェポンが「ホーミングミサイル」、近接武器が「ナックルショット」、脚部が「2足滑走型」で構成されている。

【蒼龍】

天雷はサブウェポンが「エレクトリッガー」、近接武器が「ビームソード」、脚部が「2足ホバー型」で構成されている。

【天雷】

(C)PAON DP Inc.

(C)G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.