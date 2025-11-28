東大卒非モテ男性が、街コンで連絡先を交換した女性にまさかの対応をしていたことが発覚。その裏にある、女性へのコンプレックスを明かした。

【映像】東大卒非モテ男性が送った“コピペ”LINEの内容

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #5』（ABEMA）が、11月27日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿7日目のお昼時、前日に参加した街コンで課題の1つとして与えられていた、「連絡先を交換した5人の女性にLINEを送る」という作業の成果を確認する時間が設けられた。

しかし、浮かない表情を見せたのは、東京大学卒という高学歴を持つ一方で、女性経験がないことにコンプレックスを抱える27歳ITコンサルタントのアンカメ。そして、「アカウントがわからなくて、2人にしか送れてないです」と切り出した。

“昨日交換したばかりの連絡先が見つからない”という苦しい弁明に、ジョージは「昨日の夜、俺がいなくなった後の様子を見てるんだよね。『ブロックしようかな』ってポロって聞こえたけど、してない？」という事実を突きつける。

これに対するアンカメの答えは、「送った後に（ブロック）してます。全員です」というものだった。昨夜、メンバーが女性へ送るLINEの内容を考えている中、アンカメは生成AI「Chat GPT」に例文を作成させた後、それをコピペして2人だけに送り、「挨拶終わったらブロックするわ」と語っていたのだ。

ただ、その裏には女性へのコンプレックスからくる“恐怖”があった。

「無理。スルーされることに耐えられない。自信が持てなくて、もうダメだなと思って送れなかったです」

合宿中「嘘をつかない」というルールに反したアンカメにはイエローカードが出され、累積でレッドカード1枚が与えられた。（ABEMA『男磨きハウス』より）