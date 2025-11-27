アプリ「ちいかわぽけっと」初の公式グッズ発売決定！ オリジナル衣装を着たかわいいデザイン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ「ちいかわぽけっと」（以下、「ちいぽけ」）初の公式グッズが、2026年1月から発売されることが決まった。
【写真】12月18日（木）から！ 「ちいかわらんど」でもらえる「ちいぽけくつしたカード」がかわいい
■詳細は続報を待て!!
「ちいぽけ」は、マンガ『ちいかわ』を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、『ちいかわ』の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。今年の3月27日から、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中だ。
ローンチから約8ヵ月経った今回、ついに初の公式グッズの発売が決定。『ちいぽけ』オリジナル衣装を身にまとったちいかわたちが、かわいいアイテムになって登場する予定で、「ちいぽけ」公式グッズの一部が、特別に動画で公開されている。販売時期や商品ラインナップは順次公開予定だ。
ちなみに「ちいぽけ」では、11月27日（木）から、クリスマスイベントを実施。クリスマスイベント中は「ちいかわらんど新宿店」に、12月1日（月）から12月25日（木）までの期間限定で、「ちいぽけミニツリー」も登場する。加えて、「ちいかわらんど」各店では、12月18日（木）から12月25日（木）までの期間限定で、「ちいぽけくつしたカード」がもらえるキャンペーンも行われる。
