アプリ「ちいかわぽけっと」初の公式グッズ発売決定！

　ナガノによるX発マンガちいかわ』初のスマホアプリちいかわぽけっと」（以下、「ちいぽけ」）初の公式グッズが、2026年1月から発売されることが決まった。

【写真】12月18日（木）から！　「ちいかわらんど」でもらえる「ちいぽけくつしたカード」がかわいい

■詳細は続報を待て!!

　「ちいぽけ」は、マンガちいかわ』を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、『ちいかわ』の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。今年の3月27日から、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中だ。

　ローンチから約8ヵ月経った今回、ついに初の公式グッズの発売が決定。『ちいぽけ』オリジナル衣装を身にまとったちいかわたちが、かわいいアイテムになって登場する予定で、「ちいぽけ」公式グッズの一部が、特別に動画で公開されている。販売時期や商品ラインナップは順次公開予定だ。

　ちなみに「ちいぽけ」では、11月27日（木）から、クリスマスイベントを実施。クリスマスイベント中は「ちいかわらんど新宿店」に、12月1日（月）から12月25日（木）までの期間限定で、「ちいぽけミニツリー」も登場する。加えて、「ちいかわらんど」各店では、12月18日（木）から12月25日（木）までの期間限定で、「ちいぽけくつしたカード」がもらえるキャンペーンも行われる。