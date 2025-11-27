この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『手をもむだけで、めまい、耳鳴り、難聴、メニエール病が解消する手のひらセラピー』と題された動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、メニエール病に対応する手もみセラピーの手法を丁寧に実演している。



音琶氏はメニエール病の主な症状である回転性のめまい、片耳の難聴、耳鳴りに悩む視聴者に向けて、複数の症状が重なり合っている点を踏まえた実践法を提示する。通常は3か所の反射区を推奨しているが、今回は症状の複合性を考慮し、5つの反射区を順に刺激する構成とされている。



最初に取り上げられるのは「耳鼻の反射区」である。薬指と小指の爪の生え際付近を、指を立てて押す動作が示される。音琶氏は「ギューではなくキュッと入れる感じ」と表現し、力加減の目安を伝えている。



続いて「リンパ節」の反射区の刺激へと移る。手の水かき部分を前後に動かす手法が紹介され、テーブルや膝に腕を置いて指を立てた状態で行う姿勢が説明される。硬い部分に当たると痛気持ちよさを感じる場合があるとし、位置を少しずつ下げながら複数箇所を刺激する方法が提示される。



3つ目は「回盲弁」の反射区である。大腸と小腸のつなぎ目に対応するこの部位は右手のみに存在し、薬指から下がった骨のぶつかる箇所が目安とされる。親指の角を当てて手首を起こすように押す動作が示され、押しづらい場合は人差し指の尖った部分を使う代替法も紹介される。



4つ目は「腎臓」の反射区で、中指の下がり部分に位置する。左手が左腎臓、右手が右腎臓に対応しており、握って親指で押す際に回転させる動作が推奨される。反射区が大きいため、位置を5ミリ程度ずらして満遍なく刺激する方法が説明される。



最後は「大脳」の反射区で、親指の先端が該当する。右手は左脳、左手は右脳に対応するとされ、人差し指を曲げて尖った角を使い、親指のセンターで押し付ける手法が示される。位置を少しずらして複数箇所を押すことで均等に刺激できると説明される。



音琶氏は各反射区に対して7秒を3～5回押すことを1セットとし、1日に3～5セット行うことを理想としている。朝昼晩や入浴時など、生活リズムに合わせて無理なく取り入れることを強調し、忙しい場合は空いた時間にまとめて行う方法でも構わないとしている。



また、水分をこまめに摂取することの重要性にも言及している。水分補給により老廃物が体外に排出されやすくなり、症状の改善が早まる可能性があると述べられている。



動画では各反射区の位置、押し方の角度、力加減、回数といった実践的な要素が具体的に示されており、視聴者が自宅で再現しやすい構成となっている。複数の症状が重なるメニエール病に対し、体系的なアプローチを提示する内容である。