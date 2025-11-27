ラブリ、第2子を妊娠 36歳誕生日に報告「現在5ヶ月の安定期」「どんな景色を見せてくれるのだろう」
モデルでアーティストのラブリこと白濱イズミ（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。
【写真】愛娘もキス！ふっくらお腹を公開したラブリ
ラブリは「本日36歳を迎えました。たくさんのお祝いのメッセージ、本当にありがとうございます」と感謝し「そして皆さまにご報告です。このたび第二子を授かり、現在妊娠5ヶ月の安定期に入りました」と伝えた。
続けて「5歳の娘と二人きりで過ごせるのもあと数ヶ月。溢れるほどの愛情を注いであげたい。そして二人目の子はどんな景色を見せてくれるのだろう」と期待を寄せ「この大きな命をきっかけに、PodcastとYouTubeチャンネル『okan is me（オカンイズミー）』を立ち上げることにしました そのままの私を残していくような場所にしていきます。明日、朝8時に公開です」と発表した。
最後は「36歳はもう少しだけ自身にわがままになってもいいと思うし愛しいものに囲まれ、安心して過ごせる日々に出会いたい」とつづり「長くなりましたが、これからもどうぞよろしくお願いします。皆さまLOVEです。いつもありがとう！」と結んだ。
ラブリは1989年11月27日生まれ、愛媛県出身。O型。2012年12月〜15年11月、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。19年11月、映像作家の米倉強太と結婚。弟は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐。2020年5月31日、第1子女児の出産を報告した。
