この冬、イギリス生まれの人気キャラクター・パディントン(TM)が日本橋にやってきた！2026年1月18日(日)まで、「COREDO室町」や「COREDO日本橋」など日本橋・室町エリア一帯で「パディントン(TM)の日本橋大冒険」が開催中。スタンプラリーにスケートリンク、限定グルメやフォトスポットまで、家族みんなで楽しめるコンテンツが盛りだくさんだ。【画像】コラボグルメ＆限定ノベルティをチェック「パディントンの日本橋大冒険」キー