【Amazon ブラックフライデー】AirPodsやAnker、JBLのイヤホンが最大58%オフ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（金）23：59まで開催中です。

今回は、セール価格になっているイヤホンやヘッドホンを紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 24,800円（17%オフ）

アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 17,700円（19%オフ）

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】シャンパンゴールド

14,990円 → 11,990円（20%オフ）

雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」


Soundcore

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト

7,990円 → 6,490円（19%オフ）

ソニーの独自開発技術でCD音質相当までヘッドホン内で補完


Sony

ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ

11,048円 → 8,910円（19%オフ）

JBL独自開発の「空間サウンド」機能を初搭載


JBL

JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン bluetooth ハイブリッド ノイズキャンセリング/マルチポイント/IPX5/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック/JBLTOURPRO2BLK 小

33,000円 → 13,980円（58%オフ）

周囲の音を遮断しないオープンイヤー型イヤホン


BOSE(ボーズ)

Bose Ultra Open Earbuds 空間オーディオ イヤホン オープンイヤー 完全 ワイヤレス Bluetooth接続 マイク付 最大7.5時間再生 防滴 ブラック

36,000円 → 28,800円（20%オフ）

Marshall独特のサウンドを実現。「MARSHALL Minor IV」


Marshall

Marshall 完全ワイヤレスイヤホン Minor IV クリーム Bluetooth/Qi充電対応/通話対応 【国内正規品】

19,980円 → 15,980円（20%オフ）

最大50時間の長時間再生。ノイキャン機能付きワイヤレスヘッドホン


Soundcore

Anker Soundcore Life Q30【第2世代】(Bluetooth5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大50時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック

8,990円 → 6,490円（28%オフ）

持ち運びやすさとコスパを両立した「Bose QuietComfort SC Headphones」


BOSE(ボーズ)

Bose QuietComfort SC Headphones 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック

35,889円 → 24,999円（30%オフ）

その他のセール商品


JBL

JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUDSBLK 小

6,600円 → 3,900円（41%オフ）

SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン 【Dolby Audio対応 / 合計40時間再生 / 音漏れ抑制技術/VGP 2025 金賞】 Bluetooth 5.4 マルチポイント接続 IP54防水 専用アプリ マイク付き 急速充電対応 ワイヤレス充電 耳を塞がない 耳挟み式 ブラック

27,880円 → 22,345円（20%オフ）

SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレス Bluetooth5.1 オープンイヤーヘッドホン 耳を塞がない 自動ペアリングヘッドフォン マイク付き ランニング・スポーツイヤフォン IP67防塵防水 スポーツヘアバンド付き 急速充電 8時間再生 USB-C ブラック

17,880円 → 12,545円（30%オフ）

ファイナル(final)

【Amazon.co.jp 限定】final (ファイナル) ZE500 for ASMR 3D ワイヤレスイヤホン 超小さい 寝ホン推奨 (GRAY)

9,480円 → 7,630円（20%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります