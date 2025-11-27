【Amazon ブラックフライデー】AirPodsやAnker、JBLのイヤホンが最大58%オフ
今回は、セール価格になっているイヤホンやヘッドホンを紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,700円（19%オフ）
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
7,990円 → 6,490円（19%オフ）
ソニーの独自開発技術でCD音質相当までヘッドホン内で補完
ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ
11,048円 → 8,910円（19%オフ）
JBL独自開発の「空間サウンド」機能を初搭載
JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン bluetooth ハイブリッド ノイズキャンセリング/マルチポイント/IPX5/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック/JBLTOURPRO2BLK 小
33,000円 → 13,980円（58%オフ）
周囲の音を遮断しないオープンイヤー型イヤホン
Bose Ultra Open Earbuds 空間オーディオ イヤホン オープンイヤー 完全 ワイヤレス Bluetooth接続 マイク付 最大7.5時間再生 防滴 ブラック
36,000円 → 28,800円（20%オフ）
Marshall独特のサウンドを実現。「MARSHALL Minor IV」
Marshall 完全ワイヤレスイヤホン Minor IV クリーム Bluetooth/Qi充電対応/通話対応 【国内正規品】
19,980円 → 15,980円（20%オフ）
最大50時間の長時間再生。ノイキャン機能付きワイヤレスヘッドホン
Anker Soundcore Life Q30【第2世代】(Bluetooth5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大50時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック
8,990円 → 6,490円（28%オフ）
持ち運びやすさとコスパを両立した「Bose QuietComfort SC Headphones」
Bose QuietComfort SC Headphones 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック
35,889円 → 24,999円（30%オフ）
その他のセール商品
JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUDSBLK 小
6,600円 → 3,900円（41%オフ）
Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレス Bluetooth5.1 オープンイヤーヘッドホン 耳を塞がない 自動ペアリングヘッドフォン マイク付き ランニング・スポーツイヤフォン IP67防塵防水 スポーツヘアバンド付き 急速充電 8時間再生 USB-C ブラック
17,880円 → 12,545円（30%オフ）
【Amazon.co.jp 限定】final (ファイナル) ZE500 for ASMR 3D ワイヤレスイヤホン 超小さい 寝ホン推奨 (GRAY)
9,480円 → 7,630円（20%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
